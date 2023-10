Mare d’ottobre nella perla del Tirreno: quanto costa un soggiorno sulla spiaggia dorata amata dall’imperatore Tiberio

Le condizioni climatiche ci regalano una lunga estate che continua anche in ottobre. Le temperature sfiorano i trenta gradi nelle ore più calde e invitano a bagni di sole inattesi e gradevolissimi sulle spiagge dorate. In alcune località si può anche fare un tuffo nelle acque del mare che è più cristallino che mai. È il momento per un weekend sulla spiaggia, ora che i prezzi sono più che scontati.

Fa ancora molto caldo. Anche se l’autunno è ufficialmente arrivato lo sentiamo lontanissimo, immersi come siamo in temperature tipicamente estive. I weekend sono perfetti per soggiornare in riva al mare e sfoggiare una bella tintarella anche in questa stagione. Molte Regioni del Centro e del Sud hanno deciso di allungare la stagione balneare e di mantenere l’apertura degli stabilimenti per tutto il mese di ottobre. È il momento di approfittare. Ecco dove andare.

Una meta esclusiva

Mare d’ottobre nella perla del Tirreno, una delle mete più eleganti del Basso Lazio, tra Gaeta e Terracina. Sperlonga, in provincia di Latina, è uno dei borghi più belli d’Italia, un agglomerato di case arroccate su uno sperone roccioso che si tuffa nel mare. Le case tutte bianche contrastano con l’azzurro del mare e le viuzze strette del centro storico conducono agli stupendi affacci panoramici. Il borgo è una vera opera d’arte con le maioliche sui muri delle case, i murales che raccontano storie di principesse e cavalieri, le volte affrescate come cieli stellati. C’è chi dice che il nome Sperlonga derivi dal latino speluncae che significa grotte, proprio per la presenza delle numerose grotte marine lungo la costa.

Mare d’ottobre nella perla del Tirreno

Sperlonga era una meta esclusiva fin dall’antichità. Erano tanti i vip dell’antica Roma che la sceglievano come meta di villeggiatura. Il primo vero turista ad essere affascinato dalla bellezza di questo luogo fu l’imperatore Tiberio che vi fece costruire una villa sontuosa, di cui rimangono i resti, e un ninfeo nella grotta che porta il suo nome. In tempi più recenti Raf Vallone vi portò attori e scrittori di fama internazionale. Erano gli anni ’60 quando l’attore ospitò nella sua villa a Sperlonga Marlene Dietrich e Irene Papas, Arthur Miller e Luchino Visconti che giravano tra i vicoli ammaliati dalla bellezza del borgo e del mare.

Anche ora Sperlonga ha mantenuto la sua esclusività ed è piuttosto cara, ma in questo periodo è possibile trovare sui principali portali di offerta turistica, alloggi anche a 30 euro a persona per un pernottamento in doppia. Per gustare la favolosa offerta enogastronomica basata principalmente sul pescato fresco ci sono molti ristorantini e trattorie in zona. I migliori, secondo il giudizio degli utenti riportato sulle principali piattaforme del settore, sono La Terrazza de Maldé (fascia di prezzo: 35/75 €), La Califfa (fascia di prezzo: 10/40 €) e Acqua&farina Pizzeria.