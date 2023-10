Birkenstock, cosa significa calzata stretta, quanto costano i modelli invernali e come si indossano

La Birkenstock è un’azienda che produce scarpe fin dal 1774 con sede in Germania. È famosa per i sandali e per le calzature che hanno sagome in sughero e le suole di gomma. Nel 2021 il marchio è passato nelle mani dell’azienda americana L Catterton con l’appoggio della LVMH di Bernard Arnault. La società ha una valutazione di 4 miliardi.

I sandali Birkenstock si caratterizzano per via della loro forma e della comodità ma anche perché possono essere indossate sia in estate che in inverno. Quando andiamo a comprare questi sandali dobbiamo prestare attenzione alla scatola. Tra la taglia e il marchio troviamo un disegno che compare anche nel plantare. È un piede che può essere nero oppure vuoto. Se il piede è nero la calzatura è stretta cioè può essere normalmente indossata dalle donne mentre per gli uomini sono sandali stretti. Se il piede è vuoto la calzatura è regolare cioè normale per l’uomo e larga per la donna.

Questo perché spesso i modelli possono essere indossati sia dagli uomini che dalle donne indifferentemente. Potrebbe capitare che un uomo abbia la pianta del piede stretta e allora una calzata stretta è quella che i commessi suggeriscono. Da qui deriva la comodità che ha reso famosi questi sandali.

Prezzi indicativi

Birckenstock, cosa significa calzata stretta? È quella che devono scegliere anche gli uomini se hanno una pianta stretta. È la calzata ideale per le donne che hanno piedi più longilinei. I sandali possono essere utilizzati sia in estate che in inverno. I prezzi dei modelli invernali si aggirano tra i 130 e i 280 euro. I modelli Boston sono quelli classici che non hanno imbottiture, la tomaia è in pelle, in estate i piedi potrebbero sudare mentre sono ideali in inverno. La tomaia in pelle va bene per l’inverno perché è spessa e ben oleata e lavorata.

Il modello Boston con pelliccia costa 150 euro, la pelle è scamosciata, i sandali sono morbidi e caldi, la pelliccia è naturale di agnello. Anche il sottopiede è foderato con pelliccia dello stesso tipo. I Boston Bold Shearling costano 280 euro e sono la versione urban. Fibbie in ottone, pelliccia per l’imbottitura, suola che attutisce gli urti. La tomaia è in pelle nabuk ed è morbida e di grande pregio.

Birkenstock, cosa significa calzata stretta e come si indossa

Molti dicono che l’abbinamento migliore per le Birkenstock invernali modello Boston sia quello con il calzino bianco. Non in Italia. Questo abbinamento è assolutamente da evitare. Almeno per gli uomini. Per le donne c’è uno spiraglio. I sandali con il calzino bianco indossati con un vestito lungo e un blazer oversize potrebbe essere abbastanza casual.

Per gli uomini è meglio scegliere un calzino in lana ed evitare l’effetto tronchetto lasciandolo morbido sulle caviglie. Anche il pantalone dovrebbe essere morbido, cotone o seta. Negli ultimi anni i pantaloni sono diventati slim per gli uomini e leggermente corti alla caviglia. Camicia azzurra o a righe classica oppure blazer si abbinano facilmente. Non sono semplicemente sandali estivi. Le Birkenstock costano ma possono essere sfruttate tutto l’anno.