Settimana decisiva per Wall Street-Foto da imagoeconomica

Negli ultimi giorni dopo che i listini azionari americani avevano toccato dei supporti importanti che rappresentavano livelli di prezzo obiettivo indicati già da inizio agosto, le divergenze positive sono aumentate e i prezzi hanno rimbalzato. Segnale distensivo all’orizzonte? Si sta prepararando il rialzo autunnale, meglio definito come rally natalizio? Non è ancora detto, ma questa è una settimana decisiva per Wall Street.

I livelli di prezzo e le medie mobili settate

Spesso nelle ultime settimana ci siamo fatti guidare non solo dai grafici ma anche dalla loro pendenza e velocità attraverso degli indicatori che riteniamo molto affidabili. Essi sono le medie a 200/400 e 600. Queste che sono ancora impostate al rialzo e sulla continuazione della discesa man mano hanno assunto una forte divergenza positiva. A parer nostro, confortati da casi similiari nelle serie storiche, questo ci fa ritenere che il ribasso degli ultimi due mesi psosa essere in dirittura di arivo. Cosa manca adesso? Una conferma prima sul time frame settimanale e poi su quello mensile. Quindi, non è il momento nè di fasciarsi la testa preventivando forti ribassi alle porte, ma nemmeno di essere euforici, pensando che il peggio sia alle spalle.

Si devono attendere conferme in un senso o nell’altro. E potrebbero venire proprio dai prossimi giorni. Si deve solo attendere con pazienza.

Settimana decisiva per Wall Street: quale direzione prenderà?

La seduta di contrattazione del giorno 6 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.407,58

Nasdaq C.

13.431,34

S&P500

4.308,50.

Continuazione del rialzo con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

32.846

Nasdaq C.

13.099

S&P500

4.219.

Nei prossimi giorni, fra il 10 e il 12 scadranno dei setup mensili. Vedremo cosa accadrà in queste date. In contesti similari quando ci sono state scadenze così ravvicinate abbiamo assistito a inversioni. Momento davvero difficile e ora si aggiungono anche preoccupazioni geopolitiche. I prossimi setup importanti, quelli annuali, scadranno il 30 ottobre e poi il 30 novembre, questo sarà rosso e lo consideriamo molto rilevante.

Lettura consigliata

I mercati azionari americani reagiscono ai supporti e si preparano all’inversione