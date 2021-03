Perché la tinta non copre i capelli bianchi? Ecco gli errori da non commettere

Quando si prova a fare la tinta ai capelli a casa, bisogna sapere che non sempre copre i capelli bianchi. Per questo motivo, prima di cimentarsi, bisogna fare attenzione a dei piccoli errori commessi a volte inconsapevolmente.

Le possibili cause per cui i capelli bianchi non vengono coperti dalla tinta sono questi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

colore non adatto alla base

tempo di posa

ossigeno

Svelati gli errori che si commettono quando la tinta non copre i capelli bianchi

Per fare una tinta fai da te a casa, bisogna pensare non solo alla scelta della nuance ma anche all’ossigeno. Quest’ultimo se non è quello giusto, può non coprire i capelli. Questo effetto si ottiene specialmente quando l’ossigeno non riesce a schiarire i capelli scuri, ottenendo un effetto di non copertura dei capelli bianchi.

Anche il colore scelto può causare la non copertura dei capelli bianchi. Se la tonalità è molto chiara rispetto ai capelli naturali, si otterrà un effetto di ricrescita chiaro rispetto alla tonalità di tutta la chioma.

Il tempo di posa è uno dei fattori chiave per una buona riuscita della tinta fai da te in casa. Dopo aver applicato la tinta, bisogna prestare attenzione al tempo di posa. Tenere il colore per meno tempo in posa, può creare un effetto di trasparenza, sbiadendo i capelli con un effetto finale disastroso. Se invece si esagera con i tempi di posa della tinta, i capelli si possono inaridire e possono risultare sfibrati.

Perché nonostante abbiamo seguito alla lettera le istruzioni i capelli bianchi non sono coperti?

In alcuni casi, nonostante la scelta, la preparazione e l’esecuzione della tinta siano corretti, i capelli bianchi sono ancora evidenti. In questo caso dobbiamo fare i conti con un capello refrattario.

Un capello refrattario è da trattare con una leggera pre-pigmentazione, cioè su una base 6 scegliere un tono chiaro come il 7 da miscelare con l’ossigeno con un rapporto di 1 a 2. Il tempo di posa dovrà essere 10 minuti e il colore andrà rimosso con della carta assorbente.

Dopo aver fatto questa operazione, si può passare alla stesura della tinta. In questo modo, il capello sarà preparato e la copertura dei capelli bianchi è assicurata.