Una delle passioni a cui possiamo dare libero sfogo in estate è la cura dell’orto e del giardino. Tante persone hanno il pollice verde e non c’è niente che dia più soddisfazione che portare in tavola insalata e pomodori freschi che abbiamo curato con le nostre mani!

Avere un orto o coltivare piante e fiori sul balcone di casa non è però una cosa semplicissima. Non è neppure difficile ma ci sono comunque delle regole da conoscere e da rispettare.

Se si sbaglia tipo di terreno, se si piantano vicine tra loro alcune varietà o se si posiziona una pianta troppo al sole o troppo all’ombra, i risultati saranno deludenti.

Se commettiamo qualche errore ce ne accorgiamo in fretta perché sarà la pianta stessa a comunicarcelo. Non sarà rigogliosa, non crescerà bene ma soprattutto non otterremo i frutti e gli ortaggi così come li desideriamo.

Vediamo un caso specifico: il cetriolo, un ortaggio simbolo dell’estate. Ricco di acqua è fresco e dissetante e si abbina divinamente con peperoni e pomodori. Di come coltivarlo già ne abbiamo parlato nella guida pratica “È questo il periodo giusto per coltivare una verdura estiva fresca e dissetante”. Ma cosa fare se raccogliamo cetrioli piccoli e amari? Lo stiamo per scoprire.

Perché la pianta di cetrioli produce frutti piccoli e amari e come evitarlo

Problema di annaffiatura

Se la nostra pianta di cetriolo ci dà frutti piccoli e amarognoli vuol dire che la stiamo annaffiando nella maniera sbagliata.I cetrioli necessitano di abbondante acqua. Vogliono infatti un apporto idrico piuttosto consistente e da erogare con una certa frequenza.

Nelle prime fasi di crescita dobbiamo annaffiare la pianta con costanza ma senza esagerare. Farla soffrire un pochino è infatti un ottimo metodo per stimolare la crescita delle radici ed abituare la pianta stessa a resistere in mancanza d’acqua.

Una volta che la nostra pianta è adulta la dobbiamo annaffiare spesso e con buone quantità. Diciamo tutti i giorni soprattutto durante i mesi più caldi e secchi.

Può sembrare una banalità ma è proprio questo il perché la pianta di cetrioli produce frutti piccoli e amari e come evitarlo .

Se non abbiamo la possibilità di annaffiare quotidianamente la nostra pianta, o più semplicemente temiamo di dimenticarcene, si potrebbe installare un sistema di irrigazione automatico che tramite l’ala gocciolante assicura un’irrigazione precisa e controllata.

E se i cetrioli ci piacciono tanto ma facciamo fatica a digerirli, nelle guide “Cetrioli sempre digeribili e leggeri grazie a questo semplicissimo e geniale trucchetto davvero facile da ricordare” e Cetrioli freschi croccanti e sempre digeribili grazie ad un semplicissimo trucchetto molto efficace che proviene dall’Oriente abbiamo spiegato come risolvere il problema.