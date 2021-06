Siamo ormai in piena estate ma ci sono frutti e ortaggi estivi che possiamo ancora piantare. Un caso è, ad esempio, quello del cetriolo. Un ortaggio simbolo dell’estate e che fa benissimo perché molto ricco di acqua (circa il 98%). I cetrioli appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa delle angurie. Fresco e leggero si consuma volentieri in insalata. Sta molto bene insieme ad altre verdure tipiche di stagione come pomodori, peperoni e magari qualche fettina di cipolla cruda per insaporire il tutto. Ricco di acqua e sali minerali il cetriolo è un concentrato di ottime proprietà, anche se può risultare difficile da digerire. Ma per risolvere questo problema abbiamo già scritto ben 2 articoli:

Il periodo ideale per la semina in pieno campo va da maggio a luglio. Considerando però che per arrivare a frutto occorrono di media 45-60 giorni, consigliamo di non aspettare troppo la scadenza del termine ultimo. Meglio quindi agire adesso e piantare i nostri cetrioli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È il periodo giusto per coltivare questa verdura estiva fresca e dissetante

Vediamo allora alcuni utili consigli per una coltivazione sana e soprattutto rigogliosa.

Terreno

Il terreno ideale per coltivare i cetrioli è sciolto e profondo. Deve presentare una buona quantità di sabbia al suo interno. Evitare invece i terreni ricchi di argilla. Questi, infatti, facilitano la formazione di ristagni idrici, specie dopo violente piogge o temporali estivi.

Clima ed esposizione

Essendo una pianta di origine sub-tropicale, il cetriolo ama le temperature elevate e l’esposizione a pieno sole.

La semina

Il procedimento più corretto da seguire è il seguente.

Scavare delle buche di almeno 40 cm per lato e profonde 30 cm circa. Distribuire al loro interno del letame maturo o del compost e poi ricoprire con il terreno precedentemente tolto.

Dopo un paio di settimane scavare una piccola buca ed inserirvi 2 o 3 semi di cetriolo.

Attenzione alle distanze: tra una buca e l’altra bisogna mantenere uno spazio di 40 cm circa. Distanziare poi le singole file di almeno 90 cm, l’ideale sarebbe 120 cm.

I passaggi da seguire sono davvero semplici. Non aspettiamo altro tempo e mettiamoci quindi al lavoro perché è il periodo giusto per coltivare questa verdura estiva fresca e dissetante.

Consigliatissima la presenza di tutori per essere sicuri che la nostra pianta goda di uno sviluppo regolare. Possiamo usare rami secchi ma anche paletti o reti di plastica. L’importante è che siano alti circa 1-1,5 m. I tutori sono molto efficaci anche contro le piante dalle infestanti.