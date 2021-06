Erano gli anni venti quando Coco Chanel lanciò questo trend rivoluzionando la moda femminile. Oggi questo torna alla ribalta con grande stile e ovviamente con qualche piccola modifica. Stiamo parlando dello stile marinière che sicuramente per l’estate non è avanguardia pura. Un po’ come ci ricorda la famosa frase de Il diavolo veste Prada: “Floreale per la primavera? Avanguardia pura”.

Sembra un po’ banale ma torna di moda questo trend per l’estate 2021

Sarà pure banale, ma è sicuramente giusto. Infatti lo stile marinaro è un trend molto amato dalle star. Il capo simbolo di questa tendenza è sicuramente la T-shirt a righe bianca e blu, che si può facilmente abbinare a dei jeans chiari. Ma ovviamente il trend marinière si evolve e quindi non sarà più solo righe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il trend marino colpisce ancora

Sembra un po’ banale ma torna di moda questo trend per l’estate 2021 e non ci resta che scoprire quali sono le proposte dal mondo fashion. Le righe sicuramente fanno da apri pista ed è impossibile dimenticare gli outfit a righe verticali bianche e blu di Coperni o Tibi. Oppure le righe artsy di Dior o quelle psyco di Louis Vuitton.

Ma come abbiamo scritto sopra le righe cambiano perché, per questa stagione, diventano anche piene di colori. Come è ad esempio il completo slim di Kenneth Ize, alcuni look di Bottega Veneta o di Christopher Kane.

Ma non solo righe, perché lo stile marino arriva anche sotto altre forme. Ad esempio i vestiti a rete di Acne Studio che ricordano le reti dei pescatori, oppure le stampe marine su top, bra e pantaloni di Etro. E per finire la collezione tresor de la mer di Versace, una vera celebrazione dei fondali marini. Ed ecco allora un semplice trend da indossare quest’estate.

Approfondimento

L’abito della stagione estiva da indossare per essere eleganti e fresche allo stesso tempo.