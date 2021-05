Uno degli ortaggi più in voga dell’estate sono i cetrioli. Insieme a pomodori, carote, rucola e peperoni possiamo infatti realizzare delle super insalatone. Fresche, salutari e coloratissime, mettono subito allegria solo a guardarle!

Purtroppo, però, non tutti riescono a digerire questa verdura, che tra l’altro possiede tantissime ottime proprietà. Già in un altro articolo, abbiamo visto un semplice rimedio per renderli più leggeri. Basta far perdere loro l’acqua. Per saperne di più, cliccare qui. Ma c’è anche un altro sistema che possiamo mettere in pratica. Giunge da molto lontano, da antiche tradizioni. E lo stiamo per svelare proprio in questo articolo.

Cetrioli freschi croccanti e sempre digeribili grazie ad un semplicissimo trucchetto molto efficace che proviene dall’Oriente

I cetrioli sono spesso presenti nei piatti etnici. In particolar modo lo troviamo spessissimo nei piatti della tradizione nordafricana, orientale e mediorientale. Vediamo insieme come fanno queste popolazioni per renderli amici della digestione.

Prima ancora di togliere la buccia verde, tagliare le due estremità del cetriolo con un coltello ben affilato. Con l’avanzo tagliato, iniziare a sfregare la parte di cetriolo tagliata eseguendo un movimento circolare.

Dopo circa un minuto, ecco fuoriuscire un liquido bianco e dalla consistenza gelatinosa. A questo punto, fare la stessa cosa sull’altra estremità.

Fatto ciò, lavare il cetriolo, sbucciarlo e tagliarlo a tocchetti o a fettine. Procedere quindi con la ricetta preferita.

Proprietà

I cetrioli sono costituiti perlopiù di acqua (95% circa). E infatti hanno pochissime calorie (solo 12 per 100 grammi). Sono quindi l’alimento ideale per chi è a dieta.

Ma non solo. I cetrioli vantano infatti interessantissime proprietà depurative. Fanno molto bene alla pelle perché favoriscono l’idratazione. Inoltre, contrastano la ritenzione idrica e la tanto odiata cellulite. Al loro interno troviamo infatti sali minerali importanti some fosforo e potassio. Il primo è utile per mantenere in salute ossa e denti, il secondo favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Ed ecco fatto, cetrioli freschi croccanti e sempre digeribili grazie ad un semplicissimo trucchetto molto efficace che proviene dall’Oriente. Davvero facile!