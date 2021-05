I cetrioli sono una delle verdure estive per eccellenza. Insieme a peperoni, fagiolini, pomodori e qualche fogliolina di basilico fresco, possiamo preparare delle freschissime insalate colorate e super allegre. Tuttavia, c’è un però… Sono tante purtroppo le persone che, pur amandolo alla follia, non lo riescono proprio a digerire. E per questo motivo, sono costrette a malincuore a rinunciarvi. E questo è un vero peccato, perché i cetrioli possiedono tantissime ottime proprietà.

Proprietà

I cetrioli (Cucumis sativus) fanno parte della famiglia delle Cucurbitacee, la stessa di anguria e melone. Possiedono tantissime proprietà: sono depurativi, rinfrescanti ed emollienti.

Sono costituiti per ben il 95% di acqua, e pertanto hanno pochissime calorie (circa 12 per 100 grammi). Sono quindi un ottimo alleato per chi è a dieta ma anche per chi ha necessità di depurare l’organismo.

Nei cetrioli troviamo una buona quota di sali minerali: potassio in primis, ma anche ferro, calcio, iodio, silicio e manganese. Presenti anche le vitamine del gruppo B, la provitamina A e la vitamina C. Gli enzimi contenuti nel cetriolo, infine, svolgono una importante funzione in quanto agevolano l’assimilazione delle proteine da parte dell’organismo. Da non dimenticare poi l’azione purificante e disintossicante sull’intestino.

Cetrioli sempre digeribili e leggeri grazie a questo semplicissimo e geniale trucchetto davvero facile da ricordare

Nonostante tutte queste belle proprietà, abbiamo detto all’inizio che tante persone non riescono a digerire i cetrioli. Ma un sistema per risolvere la questione esiste. Basta mettere il cetriolo sotto sale. Ecco come si fa.

Lavare e sbucciare i cetrioli. Tagliarli a fettine, più o meno sottili in base ai propri gusti. Sistemare le fettine su un piatto cercando di non farle sovrapporre troppo l’una sull’altra. Distribuirvi sopra del sale. Formare un secondo strato e salare. Continuare in questa maniera fino ad esaurimento. Coprire il tutto con un piatto e far riposare per 30 minuti circa in frigorifero.

Trascorso il periodo indicato, le fettine avranno rilasciato tutta la loro acqua. Scolare e sciacquare. Procedere quindi con la ricetta desiderata!

Ed ecco fatto, cetrioli sempre digeribili e leggeri grazie a questo semplicissimo e geniale trucchetto davvero facile da ricordare. Semplice, no?