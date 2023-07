Perché la mattina abbiamo l’alitosi e cosa fare per eliminare il problema aiutando il fegato

Capita spesso quando ci svegliamo la mattina di avere un cattivo alito, un sapore amaro in bocca che è un segnale di difficoltà che il nostro organismo ci sta trasmettendo. Ecco cosa fare e come porre rimedio.

Sarebbe del tutto normale avere un alito cattivo al risveglio. Durante la notte l’attività del cavo orale è ridotta al minimo e si creano ristagni di saliva e putrefazione di particelle di cibo che non siamo riusciti a eliminare con la pulizia. Anche se usiamo il filo interdentale e laviamo accuratamente i denti, eliminare tutti i residui di cibo è quasi impossibile.

L’alito cattivo potrebbe inoltre dipendere dallo stomaco, gli alimenti mal digeriti attraversano la muscosa intestinale che nel tempo diventa sempre più flessibile. Per questo il problema potrebbe peggiorare con il passare degli anni e l’avanzare dell’età. Quando questi alimenti entrano in circolo si accumula nel sangue una gran quantità di scorie che portano all’alito pesante e maleodorante. Se siamo curiosi e vogliamo scoprire le cause possiamo effettuare uno sniff test. Possiamo in questo modo capire se il problema dipende dal cavo orale, l’odore sarà pungente, oppure se esistono patologie di cui non siamo a conoscenza. In questi casi l’odore è anomalo e penetrante.

Questione di stile di vita

Perché la mattina abbiamo l’alitosi? Sicuramene non stiamo mettendo in pratica quell’insieme di comportamenti che i medici suggeriscono per combattere il problema. Non stiamo bevendo una quantità di acqua sufficiente. L’acqua mette al lavoro il fegato, è come una palestra per quest’organo che è una vera e propria centralina. Se rimane tonico e allenato anche l’alito migliora, ma se assumiamo molti cibi grassi e poca acqua, il fegato va in sofferenza e l’alitosi è una delle conseguenze del suo cattivo funzionamento.

È ovvio che dobbiamo avere cura nel cavo orale anche se questo non basta. Chi fuma, si abbuffa e beve alcolici la mattina avrà l’alito pesante perché l’apparato digestivo sta affrontando carichi di lavoro che non sono normali. Lo stile di vita quindi influisce sull’alito mattutino e se non lo modifichiamo potrebbe essere inutile anche assumere erbe, estratti e oli essenziali. Migliorare l’alito mattutino è possibile solo se mettiamo in pratica i giusti comportamenti contemporaneamente.

Perché la mattina abbiamo l’alitosi: come regolarci con il cibo

Se abbiamo deciso di cambiare il nostro stile di vita dovremmo provare a disintossicarci. Abusi alimentari, stress e vizi possono essere accantonati. Durante il periodo della disintossicazione ci sono alcune erbe che possono agevolare il passaggio, il processo di guarigione. Il cardo mariano per esempio aiuta la cattiva digestione, agevola il lavoro dell’apparato digerente che troverà protezione nel momento in cui stiamo diminuendo i suoi carici di lavoro.

Proviamo a sostituire per un periodo di un mese i cibi grassi e zuccherati con fibre e vegetali, prodotti che derivano da agricoltura biologica, spinaci, broccoli, carote, carciofi e appunto il cardio mariano. Le funzioni epatiche torneranno a essere regolarizzate, l’accumulo di scorie diminuirà velocemente e le alterazioni metaboliche rientreranno nella norma. Il sapore in bocca al mattino cambierà radicalmente e l’alito sarà totalmente diverso. È uno sforzo che vale la pena fare, non solo per le nostre relazioni sociali ma anche per lo stato di salute generale del nostro organismo.