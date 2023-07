Posti in cui si consumano più litri di caffè e di birra: come si piazza l’Italia in questa speciale classifica

Le graduatorie riguardanti i Paesi in cui si consuma più birra e più caffè sono conosciute da tempo. Stili di vita e tradizioni influiscono sul comportamento delle popolazioni compreso su quello degli italiani che non fa differenza.

Consumare la birra sarebbe un’abitudine che non è dannosa come pensiamo secondo i medici. Certo la quantità incide, esagerare non fa proprio bene ma questo riguarda tutte le cose che facciamo nella nostra quotidianità. La birra apporta nutrienti importanti, manterrebbe i denti puliti ed eliminerebbe la forfora, aiuterebbe l’organismo a purificarsi, rinforzerebbe le ossa e bloccherebbe diverse infiammazioni. Di solito si esagera e questo avviene per motivi di natura culturale. Il clima dei posti freddi porta a un consumo maggiore ma questa abitudine è radicata nelle popolazioni fin dall’antichità. In Europa si beve molta birra fin dalla nascita dell’Impero romano. Oggi i consumi non controllati è dimostrato come portino danni al sistema nervoso, all’apparato cardio-circolatorio e al fegato.

Il consumo di caffè è legato a relax e piacere, la caffeina potrebbe portare dipendenza e se siamo abituati a bere molte tazzine al giorno smettere sarebbe complicato. Di solito le pause dal lavoro sono accompagnate con il consumo di caffè, chi lavora di notte spesso eccede così come coloro che hanno ritmi di vita frenetici e sono occupati per molte ore al giorno.

La bionda è la preferita delle isole

I posti in cui si consumano più litri di alcol in Europa sarebbero Moldavia, Bielorussia e Lituania con 17,4, 17,1 e 16,2 litri all’anno per singola persona. Se invece parliamo di birra, la classifica sul consumo generale vedrebbe al primo posto la Repubblica Ceca con 129 litri all’anno. Quindi Austria con 101 litri e Polonia con 92 litri. La Germania sarebbe al quarto posto con 89 litri all’anno mentre l’Italia insieme a Francia e Grecia occuperebbe gli ultimi posti della classifica con 35 litri all’anno.

In Italia il posto in cui si beve più birra sarebbe la Sardegna con un consumo di 61,7 litri all’anno per singola persona. I dati sono in costante crescita e questo ha riguardato sia il rapporto tra il 2020 e il 2021 che quello tra il 2021 e il 2022. I consumi a livello europeo hanno superato i 300 Mio hl cioè 67 litri annui in media per singola persona portando questi livelli a sopravanzare quelli degli altri Continenti.

Posti in cui si consumano più litri di caffè nel Mondo

I Paesi in cui si consuma più caffè sono tutti del Nord Europa. La Finlandia ne consumerebbe 12 chilogrammi pro-capite all’anno, la Norvegia 9,9 chilogrammi pro-capite all’anno, l’Islanda 9 chilogrammi pro-capite all’anno, la Danimarca 8,7. Sarebbero 2,7 miliardi le tazzine di caffè consumate nel Mondo ogni anno. L’Italia non sarebbe lontana in questa graduatoria visto che il consumo delle tazzine sarebbe di 9,3 milioni ogni giorno. La metà degli italiani ne berrebbe almeno una tazzina al giorno e il giro d’affari sarebbe di 20 miliardi di euro. In Francia per esempio si consumano solo 5,4 chilogrammi di caffè all’anno e si troverebbe nelle retrovie di questa speciale classifica.

Nella nostra penisola la Campania sarebbe la Regione in cui si beve la maggiore quantità di caffè seguita da Lazio e Sicilia. Per quanto riguarda le città, Roma e Palermo occuperebbero le prime posizioni, il caffè espresso sarebbe una delle abitudini più consolidate sia della Capitale che del capoluogo siciliano. Tra i Paesi produttori il Brasile occuperebbe la prima posizione per esportazione grazie alla varietà Arabica.