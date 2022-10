Perché la lana provoca prurito e come ammorbidire un maglione che pizzica

Sta arrivando la stagione dei maglioni di lana e delle coperte calde. Tuttavia, molti rinunciano ad indossare vestiti di questo materiale, per paura del prurito. In realtà non tutta la lana provoca prurito sulla pelle. Irritazioni e allergia sono causate dalla fibra di cui è costituita la lana, che è fatta a squame. Più spesse sono le squame e maggiore sarà il prurito. È importante scegliere accuratamente i capi di lana prima di acquistarli e verificarne la consistenza e il comfort sulla pelle. Ma non c’è da preoccuparsi, perché esistono dei rimedi per ammorbidire i nostri amati maglioni ed evitare che pizzichino sulla pelle.

Come togliere il prurito della lana

Il primo rimedio contro il prurito causato dalla lana è il trattamento con il freddo. Il freddo chiude le squame e rende i nostri capi più morbidi e confortevoli. Mettiamo il nostro maglione in un sacchetto di plastica e lasciamolo in freezer per qualche ora. Lasciamolo intiepidire prima di indossarlo. Bisogna tenere presente che i capi di lana hanno bisogno di molte cure, per evitare che si danneggino e che la sensazione di prurito sulla pelle aumenti. Per questo sarebbe meglio lavare i nostri maglioni a mano e aggiungerci un cucchiaio di glicerina. Aggiungiamo il nostro ammorbidente e sciacquiamo con cura in acqua rigorosamente fredda. Questo lavaggio aiuterà a rendere i nostri capi più morbidi al tatto e delicati sulla pelle.

Perché la lana provoca prurito e come evitare che punga

Un altro trucchetto molto valido contro la lana che pizzica è usare l’aceto bianco. Lasciamo in ammollo il nostro maglione in una bacinella con acqua e un bicchiere di aceto, per 15 minuti. Sciacquiamo e procediamo al lavaggio, per rimuovere l’odore intenso che l’aceto potrebbe lasciare. Ma non è finita qui! Esiste un altro rimedio contro la lana che provoca prurito ed è il balsamo per capelli. Perché funziona? Perché la lana è una fibra composta da cheratina, come i nostri capelli. Per usarlo, ci basterà applicarlo su tutto il capo dopo il lavaggio, lasciarlo in posa per una buona mezz’ora e risciacquare con acqua fredda. Il nostro maglione di lana non pizzicherà più e avrà anche un odore gradevole.

Quale non punge

Se vogliamo andare sul sicuro, la lana Merino, la lana Mohair e il Cachemire sono fibre morbidissime e che non provocano alcun tipo di prurito sulla pelle. Scegliendo fibre pregiate non dovremo preoccuparci del perché la lana provoca prurito e come rendere i tessuti più morbidi per evitare fastidio e pizzicore. In caso contrario, evviva i rimedi della nonna!

