Halloween sta per “All Hallows’ Day” che significa “giorno di tutti i santi”. Questa ricorrenza non ha niente, però, di cristiano, nonostante sia posta in diretta continuità con il primo di novembre. Ma esistono molte curiosità su questo tema che pochi sanno. Ecco perché oggi illustriamo la storia che non ti aspetteresti su Halloween, perché questa festività non ha niente di americano.

Una festività europea

Halloween è un’usanza diventata famosa grazie alla grande rilevanza che ha assunto in America negli ultimi decenni. Proprio per questo motivo spieghiamo la storia che non ti aspetteresti su Halloween, perché questa festività non ha niente di americano.

Quello che pochi sanno è che questa festività è nata in Europa, precisamente nel cuore dell’Irlanda. E infatti l’evento è diventato così popolare negli Stati Uniti proprio a causa della migrazione irlandese all’inizio del secolo scorso.

L’origine di Halloween

I celti celebravano fra il 31 di ottobre e il primo di novembre il Samhain, ovvero la fine della stagione estiva e l’inizio dell’inverno. La data segnava l’inizio del loro calendario e veniva considerata un momento fuori dal tempo, in cui la dimensione dei vivi poteva incontrare quella dei morti.

In questa occasione si svolgevano dei riti propiziatori sulla collina di Tara, dove si accendevano degli enormi falò. L’uso del fuoco era associato al progressivo attenuarsi della luce del sole e antropologicamente rappresentava un modo per contrastare il buio e il freddo dell’inverno.

Quest’usanza è riscontrabile tuttora nell’ampio uso delle luminarie nella seconda parte dell,anno, soprattutto nel periodo natalizio. Non a caso, infatti, il Natale corrisponde alla celebrazione del Sol Invictus (ovvero “sole non sconfitto”) in cui si attuavano dei riti propiziatori per il ritorno dell’astro celeste.

Ecco spiegata la storia che non ti aspetteresti su Halloween, perché questa festività non ha niente di americano.

