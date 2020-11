È normale che il gatto passi molto tempo a prendersi cura del proprio pelo. Tuttavia, se il micio arriva a causarsi delle chiazze pelate c’è qualcosa che non va. Ecco perché il gatto si strappa i peli e quando bisogna preoccuparsi.

Come accorgersi se il gatto si strappa troppi peli

I gatti passano una buona parte della giornata a dedicarsi al proprio pelo. Osservando questo comportamento, molti padroni si chiedono: perché il gatto si strappa i peli e quando bisogna preoccuparsi? I gatti si lavano con la lingua e i denti, eliminando i peli in eccesso. Questo è un comportamento non solo normale, ma anche benefico. È infatti indispensabile per la salute della pelle dei mici. Tuttavia, alcuni gatti esagerano, strappando troppi peli.

Non sempre è facile accorgersi di questo comportamento. Talvolta, i risultati sono evidenti: ci sono chiazze pelate nel manto del gatto. Spesso sono circondate da peli spezzati. Inoltre, si sviluppano delle vere e proprie infezioni della pelle. Altre volte, il mantello appare in salute. Ma, lontano dagli occhi del padrone, i gatti si strappano comunque i peli. In questo caso, bisogna leggere altri indizi. In particolare, occorre fare attenzione se si trovano mucchietti di pelo in giro per casa. Ma anche se il gatto rimette palle di pelo più spesso che al solito.

Di cosa potrebbe soffrire

La principale ragione per cui un gatto si strappa i peli è il prurito. Fra le ragioni che causano il fastidio, ci sono: pulci, acari, pidocchi, infezioni fungine o batteriche. Ma non solo: non molti sanno che i gatti possono anche soffrire di allergie. In particolare, i felini possono essere allergici a particolari alimenti, a muffe e pollini, oppure a prodotti utilizzati per la pulizia della casa.

Inoltre, se il gatto lecca o gratta una specifica parte del corpo, potrebbe sentire dolore in quel punto. Si tratta dunque di un importante campanello di allarme per capire se il micio è malato. Infine, strapparsi i peli può essere un sintomo di stress o ansia da separazione. Questo problema è spesso sottovalutato nei gatti: qui tutti i sintomi per riconoscerlo. In ogni caso, è consigliabile consultare un veterinario per capire se è il caso di preoccuparsi.