La mancanza di nutrienti importanti può avere effetti a lungo termine: ci sono bambini fino a 20 cm più bassi a causa dell’alimentazione sbagliata. È quanto emerge da uno studio pubblicato su The Lancet e condotto dagli esperti dell’Imperial College London.

Lo studio dell’Imperial College London sull’altezza dei bambini

Bambini fino a 20 cm più bassi a causa dell’alimentazione sbagliata: è questo il divario di altezza medio fra i diciannovenni nelle nazioni con abitanti più alti e quelle con popolazione più bassa. Il dato è stato individuato dai ricercatori dell’Imperial College London. Gli esperti attribuiscono la differenza di altezza a una nutrizione insufficiente durante gli anni della scuola. La ricerca ha riguardato la statura di ben 65 milioni di bambini, con età compresa fra i 5 e i 19 anni, provenienti da 193 paesi. I dati sono stati raccolti fra il 1985 e il 2019.

Il Bangladesh e il Guatemala sono risultati gli stati con le bambine più basse. Infatti, una ragazza di 19 anni che viene da questi paesi è alta, in media, come una bambina olandese di soli 11 anni. Gli adolescenti più alti, invece, vengono dall’Europa centrale e nordoccidentale. In particolare, dai Paesi Bassi, dal Montenegro, dalla Danimarca e dall’Islanda.

L’alimentazione ha conseguenze permanenti sulla salute dei ragazzi

Gli autori dello studio puntano i riflettori su un problema importante: la mancanza di cibo di qualità durante gli anni più importanti per lo sviluppo ha conseguenze permanenti. Non solo sull’altezza, ma anche sull’obesità, che a sua volta crea ulteriori problemi di salute. Infatti, il più rilevante miglioramento nell’altezza dei bambini è stato osservato in Cina, in Corea del Sud e in altre zone del sud-est asiatico. Tutte aree interessante da un boom economico nel periodo preso in esame. Per esempio, i ragazzi cinesi oggi sono 8 cm più alti che nel 1985.

C’è però una buona notizia per quanto riguarda l’alimentazione di bambini e ragazzi italiani: il loro BMI (Indice di Massa Corporea) è migliorato durante il periodo preso in esame dagli esperti. È importante che il trend positivo continui: una dieta salutare fin dalla tenera età è uno dei migliori regali che i genitori possano fare ai figli. Ne va della loro salute nel corso degli anni.

