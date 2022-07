Il gatto è uno degli animali domestici più diffusi. Sebbene sia un animale alquanto indipendente e talvolta schivo, instaura un rapporto speciale con i propri padroni. Un rapporto infatti basato non solo sulle esigenze del micio, ma anche su un reciproco scambio di affetto e di interazioni giocose.

Per conoscere davvero un gatto vi è bisogno di vivervi e trascorrervi molto tempo assieme, di modo da andare oltre i luoghi comuni. Spesso però potrebbe avere dei comportamenti bizzarri e per noi inspiegabili. Osservandolo potremmo chiederci perché il gatto lecca oltre al padrone anche muro, pavimento e quant’altro.

Il micio ci lecca in viso e in testa

Il nostro gatto non di rado potrebbe leccarci. Potrebbe farlo sul nostro viso, sui capelli, nonché su mani e piedi. Questo gesto ha dei precisi significati. Al pari del cane che ha un proprio linguaggio, che esprime vari messaggi attraverso la coda, anche il gatto ne ha uno. Un suo modo di comunicare è proprio attraverso la lingua.

Quando ci lecca, lo farebbe per segnare il territorio e trasmetterci il suo odore, ma soprattutto per affetto. Richiama infatti l’abitudine della gatta di lavare i cuccioli, ma anche effusioni e comportamenti giocosi che si scambiano tra loro i gatti. Sarebbe dunque un gesto carino nei nostri confronti, sebbene qualcuno possa tollerarlo poco.

Perché il gatto lecca oltre al padrone anche muro, pavimento e altri oggetti

A lasciarci sbigottiti però, potrebbe essere più che l’abitudine di leccare noi, quella di farlo con cose di diverso tipo. Potremmo beccarlo ad esempio a leccare i muri, ma anche pavimenti e altri oggetti e arredi dentro e fuori casa. Spesso sembrerebbe avere una vera e propria passione per tutto ciò che è in plastica.

Vi sono dei casi in cui questi comportamenti sarebbero facilmente spiegabili, ossia quando ciò che lecca ha avuto un qualche contatto con il cibo. Odore e briciole lo attirano e lo conducono verso tali oggetti.

In determinate situazioni in cui si può escludere questa possibilità, i motivi sarebbero altri. Il gatto, attraverso la lingua, tenderebbe a esplorare e a scoprire il mondo circostante. Dunque, potrebbe tastare dal punto di vista del gusto tutto ciò con cui ha a che fare. Sarà bene però cercare di fargli togliere questo vizio, perché potrebbe condurlo anche a ingerire sostanze nocive. Spesso tenderebbe a farlo anche per noia, in questo caso basterà farlo distrarre.

Vi sono però anche altre spiegazioni che potrebbero sottintendere un problema. Se il suo leccare in giro dovesse divenire compulsivo e ripetersi con una frequenza alta, potrebbe essere un segnale di disagio. Infatti, potrebbe indicare una certa dose di stress accumulato dal micio. Allo stesso tempo, sarebbe un atteggiamento che potrebbe anche indicare carenze nutrizionali.

Quindi nel dubbio della causa che vi possa essere alla base, sarà bene consultare un veterinario. Soprattutto se dovessimo notare una certa ossessione e ostinazione nel leccare ciò che gli capita a tiro.

