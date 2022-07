Chi ha un animale è sempre in cerca della spiegazione di alcuni suoi comportamenti. Perché il gatto si lecca dopo che lo abbiamo accarezzato? Perché il nostro cane si muove come se corresse mentre dorme? I proprietari possono restare a bocca aperta davanti a particolari facce, versi e segnali che in un primo momento non si riescono a decifrare.

Comportamento e abitudini degli animali cambiano anche in base alla stagione. In estate cani, gatti, cavie e conigli soffrono particolarmente il caldo. Non potendo sudare, infatti, gli animali avvertono l’alzarsi delle temperature molto prima dell’uomo.

In questo periodo chi ha un cane potrebbe notare una strana abitudine che, a tratti, può sembrare quasi un’ossessione. Gli esperti cercano di spiegare perché il cane si lecca e morde le zampe e quali sono le cause più frequenti di questo comportamento autolesionista.

Prima di cercare una soluzione al problema, sarà necessario capire da quale bisogno o problema nasce. Leccarsi continuamente le zampe o addirittura crearsi delle ferite potrebbe indicare che il cane prova dolore, fastidio, ma anche altre spiegazioni meno scontate.

Perché il cane si lecca e morde le zampe screpolate e quando potrebbe essersi ustionato

Una delle motivazioni più normali, per cui un cane si lecca le zampe, è la pulizia quotidiana. Ciò viene fatto dopo aver mangiato o nei momenti di relax, ma solo per brevi periodi. Se l’azione si protrae nel tempo, in modo compulsivo il cane potrebbe provare dolore per un corpo estraneo (spina, scheggia), per il morso di una zecca o un’unghia spezzata.

Sarà nostro compito controllare la condizione della zampa e, nel caso fosse necessario, andare dal veterinario. Un’altra possibilità è che il cane soffra di allergia o di intolleranze alimentari. É difficile individuare l’alimento o la sostanza allergica, per questo è bene consultare un veterinario.

Leccarsi continuamente le zampe potrebbe anche manifestare uno stato di stress o paura che il cane cerca di scaricare. Se si trattasse di una problematica comportamentale è consigliabile rivolgersi a un comportamentalista.

In estate, però, la causa potrebbe essere un’altra. Quando fa caldo i cani rischiano sempre di bruciarsi i polpastrelli e, poiché noi indossiamo le scarpe, non facciamo caso alla temperatura del manto stradale o della sabbia. Le ustioni possono essere davvero molto dolorose e il cane può non manifestare immediatamente sofferenza.

Sintomi comuni sono zoppicamenti, cuscinetti più scuri del normale, vesciche e arrossamenti, parti mancanti del cuscinetto. Inoltre, il cane tenderà a leccarsi perché per lui è l’unico rimedio al dolore.

Se scopriamo un’ustione dovremo prendere immediatamente il cane in braccio e portarlo sull’erba. A casa, sciacquiamo le zampe con acqua fredda per 10 minuti e facciamogli indossare dei calzini. In questo modo non si farà male, mordendosi.

