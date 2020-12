Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo periodo storico, è difficile trovare un modo per evadere e rilassarsi. Le notizie dei contagi, le restrizioni e la paura fanno sicuramente parte della quotidianità ormai. Allo stesso tempo, però, bisogna rimanere positivi. E, soprattutto, bisogna trovare il modo di rilassarsi. E quale luogo migliore per farlo se non la cucina? Ai fornelli, infatti, si ha la possibilità di sperimentare e di dare libero sfogo alla propria creatività. E questa ricetta può essere d’aiuto se si vuole preparare una cena diversa, divertendosi e tornando spensierati. E l’ingrediente principale sarà l’abbacchio. Perciò, ecco perché nessuno potrà più fare a meno di cucinare così questo tipo di carne!

L’abbacchio in tegame di carciofi, una ricetta squisita e alla portata di tutti

Per cucinare l’abbacchio in tegame di carciofi, saranno necessari:

1 kg di abbacchio

5 carciofi

60 gr di prosciutto crudo

1 cipolla

1 limone

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

sale

pepe

prezzemolo tritato

½ bicchiere di vino bianco

Ecco come preparare questo fantastico piatto

Per prima cosa, bisognerà tagliare l’abbacchio a pezzi, assicurandosi che sia pulito. Nel frattempo, si dovranno pulire con molta accuratezza i carciofi, cercando di eliminare tutte le foglie esterne. Poi, andranno tagliati in piccoli pezzi e lasciati riposare in una ciotola con acqua e limone. Nel frattempo, si dovrà tritare il prosciutto con la cipolla e lo spicchio d’aglio, mettendoli poi in padella per farli rosolare. Quando saranno pronti, si potrà aggiungere l’abbacchio, lasciando il tutto a cuocere con una fiamma molto bassa. Dopo qualche minuto, si dovrà ricoprire l’abbacchio con il vino, lasciando evaporare, per poi aggiungere i carciofi, già puliti in precedenza, il sale e il pepe. Quando l’abbacchio sarà cotto, si potrà spargere il prezzemolo e condire, come ultimo passo, il tutto con del succo di limone.

L’abbacchio avrà un sapore irresistibile. Ed ecco perché nessuno potrà più fare a meno di cucinare così questo tipo di carne!

