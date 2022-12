Perchè i mercati sono ostaggi delle Banche centrali? E ora cosa faranno?

Da fine novembre i mercati si muovono quasi con il cardiopalma e in attesa della decisione odierna della Federal Reserve e quella di domani della BCE. Da inizio anno, oltre alla guerra in Ucraina, tiene banco lo spettro dell’inflazione crescente. Frattanto sono stati alzati ripetutamente i tassi di interesse. Dove andranno i mercati da oggi in poi? Scopriamo cosa dicono le probabilità.

Entriamo nel pieno delle feste e mentre tutti pensano ai regali e a come organizzare le vacanze e le feste, continua a tenere banco la paura dell’inflazione. Occhi puntati sui tassi e sugli effetti che questi potrebbero avere sui mercati sia nel breve che nel lungo termine.

L’inflazione era giunta a livelli che non si vedevano da diversi anni, ma per il momento non ha creato grossi problemi alla crescita economica, e quindi agli utili delle società. Ecco, proprio qui sta il punto nodale: fino a quando inflazione e tassi non porteranno a uno stop significativo della crescita economica e gli indicatori inizieranno a vedere un forte rallentamento alle porte, i mercati continueranno a salire.

Un equilibrio questo sul quale agiscono le Banche centrali proprio con la leva dei tassi. Li dovranno alzare mantenendo l’equilibrio appena descritto. Ecco quindi perchè i mercati sono ostaggi delle Banche centrali.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:58 della giornata di contrattazione del 14 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.452

Eurostoxx Future

3.975

Ftse Mib Future

24.555

S&P 500 Index

4.040,76.

Il fronte inflazione dovrebbe essere sotto controllo.

Non attendiamo soprese negative dai meeting di oggi e domani, anzi dovrebbe ripartire il rally natalizio. Questo perchè riteniamo che verrà gettata acqua sul fuoco, e verrà proiettato uno scenario di crescita economica con inflazione che tenderà a rientrare.

Perchè i mercati sono ostaggi delle Banche centrali?

Cosa potrebbero fare i mercati da ora in poi?

I calcoli statistici indicano che entro marzo verrà segnato il minimo decennale, ma oggi le probabilità sono elevate che questo sia stato già segnato. I mercati dovrebbero continuare a salire per molti anni, seppure fra alti e bassi fisiologici. Nel breve gli swing sono tutti al rialzo. Vedremo cosa accadrà. Per il momento scommettiamo che insieme al cenone di Natale e Capodanno si festeggerà un fine d’anno tutto al rialzo per i mercati Se da oggi si ripartirà al rialzo potrebbero fare meglio bancari, media e tecnologici.