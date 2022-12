I regali vanno aperti subito quando ce li danno, oppure no? La risposta è sorprendente

Natale, ormai, si avvicina e capita di scambiarsi i regali con molti giorni di anticipo. Cosa bisogna fare in questi casi? Si aprono subito, oppure no? Ed ecco che cosa dice il galateo dei regali

Magari, qualcuno ci avrà già fatto, in anticipo, un regalo per Natale. Si fissa l’appuntamento per un caffè e ci si scambia il regalino comprato. Ogni volta, però, questa cosa lascia il dubbio su come dovremmo comportarci.

Il regalo va aperto davanti all’altra persona? Oppure, vale la classica frase: “Io non lo apro ora, perché mi piace farlo la mattina di Natale”? Se poi non dovesse piacerci? Cosa fare in quei casi? Per fortuna, il galateo dei regali ci viene in aiuto.

Ecco cosa dovremmo fare quando un amico ci dà, in anticipo, il suo regalo

I regali vanno aperti subito quando ce li danno? Ebbene, la cosa giusta da fare è aprire il regalo subito davanti alla persona che ce l’ha fatto. Non è carino, infatti, prendere il pacchetto e portarselo via. Non siamo bambini che devono aspettare il 25 dicembre per avere il brivido della sorpresa. Insomma, siamo un po’ adulti per metterli sotto l’albero, anche se lo abbiamo preparato rispettando le regole per farlo perfetto.

In realtà, però, non sempre è così. Nel senso che se organizziamo una serata o un incontro, con più amiche, per scambiarci i regali, allora aprirlo subito potrebbe rappresentare un problema. Infatti, potremmo mettere in imbarazzo chi ha fatto un regalo meno costoso. Si dovrebbe, insomma, evitare di aprirli tutti insieme, proprio per non dover obbligare l’altro a giustificarsi con le classiche frasi: “Ti ho fatto un piccolo pensiero, niente di che, ma mi piaceva l’idea”.

Come comportarsi se il dono non dovesse piacerci

Altro discorso se dovessero farci un regalo poco gradito. Perché ci sono dei regali che non vanno mai fatti. Però, che fare? Mica possiamo dire in faccia all’altro che non gradiamo, anche se vorremmo farlo. Cosa ci suggerisce il Galateo?

Prima di tutto, di non esagerare con i ringraziamenti, perché potrebbero risultare troppo falsi. Inutile continuare a dire “grazie, grazie, grazie”, decine di volte. Metteremmo ancora di più in imbarazzo chi ha fatto il regalo. Anche le smorfie andrebbero in qualche modo calmierate. Non esageriamo, insomma, con le facce, sempre per il discorso imbarazzo. Un regalo, del resto, non si rifiuta mai. A meno che non ci sia dietro un secondo fine palese. Allora, dovremmo dire “non posso accettare” e restituire il dono.

I regali vanno aperti subito quando ce li danno e altri consigli su come comportarci con i regali

Nel caso non dovesse piacerci, e si tratta di un capo di vestiario, dovremmo cavarcela così. Con una frase del tipo: “È una bella sciarpa, ma se non ti dispiace cambio il colore”. “Ho un vestito che si intona col rosso e se a te va bene la cambierei con una di quel colore”. Insomma, c’è sempre la possibilità di cavarsela.

Quando, poi, tocca a noi farlo, ricordiamoci di non fare un regalo troppo costoso per non mettere in imbarazzo chi lo riceve. Sarebbe di cattivo gusto, soprattutto se sappiamo che l’altro non ha grosse possibilità economiche. Un’ultima cosa: se regaliamo un libro, evitiamo di scriverci la dedica. Mica siamo gli autori.