Vacanze nel pieno per molti vip che già dall’ultima decade di giugno si lasciano fotografare in località più o meno note. E molti scelgono l’Italia come località prediletta. Sono tanti, infatti, gli angoli del Belpaese che regalano mare cristallino e spiagge mozzafiato con tanto di buona cucina mediterranea. La bella Alessia Marcuzzi, che alla soglia dei cinquanta mostra un fisico da teenager, per la sua prima capatina al mare sceglie la Sicilia. In particolare nelle scorse settimane era a Marzamemi e Ispica.

Sardegna da amare

Se vogliamo unire alla vacanza un tocco indimenticabile possiamo scegliere dove andare al mare per un bagno da sogno. Dove accanto alla bellezza della natura possiamo strappare foto con diverse celebrity. E per rimanere in Italia, in Sardegna molta parte della costa è nel mirino di Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia. Lungo Costa Rei potremmo incrociare anche Giorgia Palmas con il marito Filippo Magnini. Sempre nell’isola pare arriverà nei prossimi giorni Elisabetta Canalis, al momento in bikini a Ibiza.

Dove andare al mare per un bagno in acque pulite e cristalline dove troviamo anche i vip

Da non disdegnare la Calabria con il suo mare terso e normalmente con tariffari abbastanza competitivi. Da queste parti fa capolino l’attore Raoul Bova che ha origini di Roccella Jonica ed è in compagnia della moglie e delle due figlie. E per non disdegnare una delle mete che rappresentano la storia e la tradizione delle vacanze modaiole dei vip, facciamo un tuffo a Forte dei Marmi. Qui accanto al bel mare c’è l’attore Luca Argentero con Cristina Marino e la figlia Nina Speranza.

Puglia

Nel Salento poi è quasi una certezza. In ogni dove il vip è in agguato. Solo qualche giorno fa, il pilota Andrea Iannone mette piede a Porto Cesareo e in tantissimi gli chiedono un selfie. Nei prossimi giorni a Ostuni pare sia atteso Tom Hanks. Ecco quindi dove andare al mare per un bagno certamente indimenticabile. Sempre nel Salento approderà Gianni Morandi, che condurrà il prossimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e tra i trulli impazzano foto di Katherine Kelly Lang (Brooke di Beautiful). Le novelle giungono via social perché sono gli stessi protagonisti a postare foto e info sulle loro vacanze squisitamente italiane.

