In passato era più facile osservare questo strano fenomeno che suscita molta curiosità. Camminando per strada si osservava una coppia di cani che accoppiandosi non riuscivano più a staccarsi. Da qui la domanda sul perché i cani maschio e femmina restano attaccati quando si accoppiano.

Un comportamento molto curioso

Se qualcuno non ha mai visto due cani accoppiarsi questa è una scena insolita. Non solo perché è per certi versi un po’ comica, ma anche perché con questo gesto possiamo apprendere una grande lezione della natura.

La cosa che più colpisce di due cani che si accoppiano è che alla fine i due restano attaccati e non riescono a liberarsi nonostante gli sforzi. Il maschio allora comincia a dimenarsi ma non ne arriva a capo, spesso girandosi completamente nella posizione opposta alla femmina.

Rendere sicuro un rapporto

Bisogna saper che ogni anno la cagna va in calore solo un paio di volte. In questo periodo comincia a fare molta pipì che deposita a vari angoli del territorio. I maschi annusano attentamente questo odore che indica la sua disponibilità e fertilità, e vanno alla sua ricerca. Una volta trovata si accoppiano.

Durante l’accoppiamento il membro del cane cresce all’interno della cagna così che alla fine non riesce più a staccarlo. I 2 rimangono così uniti per 20 o 30 minuti e anche più. Ma questa è solo la spiegazione meccanica. Ora vediamo perché la natura crea questo strano fenomeno.

Perché i cani maschio e femmina restano attaccati quando si accoppiano?

Anche se il maschio ha terminato la fase di piacere e vorrebbe staccarsi, in effetti la sua eiaculazione non è finita. Il maschio in un rapporto eiacula 3 volte e solo la seconda volta il liquido seminale è ricco di spermatozoi. Quando restano attaccati il maschio continua a produrre liquido che serve ad attivare gli spermatozoi entrati in precedenza.

La natura proprio per garantire il successo della fecondazione, ha dotato il maschio di una eiaculazione molto lunga. Così ha fornito i cani di questo sistema veramente geniale, proprio per permettere loro di portare il tutto a buon fine e far nascere dei cuccioli. Proprio per questo è controproducente cercare di aiutare due cani a staccarsi, ma quando tutto sarà finito, lo faranno da soli.

Ecco qual è il momento in cui un cane diventa sessualmente adulto.