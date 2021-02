Non sempre ci accorgiamo di come crescono i nostri simpatici animali a 4 zampe. Se a casa abbiamo un cucciolo o la nostra cagna ha partorito come faremo a sapere quando sono diventati grandi? Basta notare se il cucciolo di cane fa questa cosa allora significa che è diventato sessualmente maturo.

I primi giorni di vita

Chissà con che ritmo crescono i cuccioli e come fanno a diventare grandi. Sicuramente quando la cagna partorisce in media nascono 5 cuccioli che non ci vedono né ci sentono. È solo dopo 3 settimane dalla nascita che cominciano a vedere e a sentire. In questo periodo fanno i primi passi per allontanarsi dalla cuccia e fare i loro bisogni. Si notano i primi tentativi di abbaiare e muovere la coda, l’elemento che tra l’altro permetterà di comunicare diversi stati d’animo.

La socializzazione

Il cane è una specie estremamente sociale e questo aspetto del carattere comincia a svilupparsi da un mese dalla nascita. È qui che ogni piccolo stimolo e la presenza dei suoi fratellini diventano motivo di gioco continuo. Giocare insieme gli permette di imparare i segnali di comunicazione e anche di stabilire quei comportamenti base che faranno parte del sentirsi un gruppo, ovvero un branco.

Se si ha una cucciolata in casa e si vuole regalare un cucciolo, la migliore occasione è attendere la settima settimana, quando alla madre comincia a scarseggiare il latte. Questo è il momento buono per poterlo staccare dalla madre senza danno.

L’età giovanile

Quando il cucciolo ha oramai quasi 3 mesi comincia a diventare più autonomo e ad allontanarsi per esplorare i dintorni se è un cane libero, altrimenti la casa e il giardino se vive in famiglia. In questo periodo i giovani cani partecipano alla caccia con gli esemplari adulti e apprendono le tecniche proprie alla specie. Intorno al terzo mese cominciano a spuntare la dentizione definitiva.

Se il cucciolo di cane fa questa cosa allora significa che è diventato sessualmente maturo

Al sesto mese i denti saranno completi e ben formati. La maturità sessuale sarà compiuta a partire da questo periodo e a seconda le razze. In generale entro il nono e decimo mese la maggior parte delle razze completa la maturazione sessuale.

È a partire dal sesto mese che potremo accorgerci che il cane alza la zampa per fare pipì. Questo è il segno che è diventato sessualmente maturo e entra a far parte del gruppo degli adulti.

Ecco il perché i cani ringhiano se ci si avvicina mentre mangiano.