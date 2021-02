Gli italiani non vanno d’accordo con la grattugia perché finora l’abbiamo sempre usata in modo sbagliato. Con questo articolo vogliamo svelare il trucchetto per usare la grattugia nel modo giusto. Purtroppo con questo utensile da cucina, mentre la si usa non è raro farsi male alle dita.

Onde evitare di dover ricorrere ad una medicazione capiamo il modo giusto di impugnare la grattugia.

Come impugnare la grattugia

Ebbene, il primo passo per non farsi del male è di mantenere la grattugia non in posizione verticale. Questo strumento, come vedremo, può essere adoperato in altri modi. Perché complicarsi la vita quando con un poco di attenzione in più è possibile rendere tutto più semplice? Nessuno ha mai impugnato la grattugia girandola di lato. Provare per credere, basta veramente poco.

Seguire il tutorial

In rete ci sono tanti tutorial che insegnano come fare. Non tutti sanno che un video in particolare ha svelato l’utilità di grattugiare il parmigiano in questo modo alternativo. Una volta svelato questo trucchetto, tutti hanno iniziato ad usare la grattugia girandola di lato restando visibilmente soddisfatti. Perciò se fino ad ora non l’hai fatto, è giunto il momento di impugnare la grattugia diversamente.

Il segreto

Può sembrare una sciocchezza, invece sdraiando la grattugia riusciamo a muovere il nostro alimento in senso orizzontale e i pezzetti restano depositati sulle pareti dello strumento. Di conseguenza basta capovolgere la grattugia all’interno del piatto per versarne il contenuto. Sfruttando questo trucchetto si ottengono, dunque, due benefici: non si sporca il piano di appoggio e la probabilità di farsi del male alle dita si riduce all’osso.

Come pulire la grattugia

Di solito, pulire la grattugia è molto antipatico, perché rimuovere i residui imprigionati nell’utensile non è semplice. Eppure, basta prendere uno spicchio di limone e come d’incanto ci ritroviamo la grattugia ben pulita senza l’uso di spugnette o coltelli. Una volta scoperto il trucchetto per usare la grattugia nel modo giusto, per completezza di informazione, abbiamo svelato anche il modo per pulire l’utensile.