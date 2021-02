Spesso capita che quando ci si trova a dover stirare, il principale problema lo si riscontri nel momento in cui è il turno delle lenzuola. Potremmo dire che occupano il secondo posto dopo le camice in graduatoria per difficoltà.

Il principale motivo è la loro lunghezza rispetto all’asse da stiro. Per questo sono utili alcuni trucchi per stirare velocemente le lenzuola. Innanzitutto è più conveniente se, prima di stirare, si piegano accuratamente lasciando il bordo decorato o eventuali ricami dalla parte esterna.

In questo modo, grazie sia al calore sia al peso del ferro da stiro, verranno stirati anche gli strati successivi evitando d’intervenire su tutta la superficie complessiva.

Il miglior suggerimento è quello per cui si consiglia di piegare il lenzuolo tre volte per la sua larghezza. Successivamente si può posizionare sull’asse da stiro con l’orlo parallelo al bordo.

Non aspettare che le lenzuola si asciughino completamente

Fatto ciò, è possibile procedere stirando il lenzuolo in modo ampio e deciso da una parte e dall’altra. Fra alcuni trucchi per stirare velocemente le lenzuola, un utile suggerimento è quello di non aspettare che le lenzuola si asciughino totalmente.

È molto più conveniente iniziare il processo di stiratura quando ancora le lenzuola sono molto umide. Attraverso l’utilizzo del vapore, ottimo compagno in quest’operazione, sarà possibile risparmiare tempo e stirare più velocemente.

È importante, però, tenere in considerazione una cosa. Infatti, bisognerà aspettare che il ferro raggiunga la giusta temperatura impostata sulla tipologia di lenzuolo e che sia, quindi, ben riscaldato. In questo caso è bene precisare che risulta essere molto importante la scelta del ferro da stiro.

L’importanza del tipo di ferro da stiro

Se si vuole, infatti, stirare in modo ottimale è necessario affidarsi ad un ferro da stiro professionale, a vapore e con un serbatoio esterno di qualità.

Con questi tipi di ferro da stiro si potranno rimuovere anche le pieghe più difficili poiché hanno un’autonomia elevata.

Favoriscono un movimento sul lenzuolo molto più omogenea permettendo che sia stirata ogni sua parte senza che vi sia alcuna piega.