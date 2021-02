Perché i cani inclinano la testa quando ci guardano? Proviamo a comprendere questo comportamento tanto simpatico quanto peculiare dei nostri amici a quattro zampe. Non solo per mera curiosità, ma anche per capirli più a fondo.

Le connessioni tra pensiero umano e animale

I comportamenti degli animali sono un mistero che intriga l’uomo. Questo perché, scoprendo i significati che si nascondono dietro di essi, capiremmo i punti di connessione tra il nostro universo e il loro. Che poi, non dimentichiamolo, siamo tutti membri di una grande famiglia comune.

Vari sono gli zoologi e gli antropologi che si sono dedicati alla questione. Baptiste Morizot, nel suo “Sulla pista animale”, indaga i punti d’incontro tra istinto umano e animale. Carl Safina, in “Al di là delle parole”, cerca di mostrare che i processi cognitivi umani e animali seguono i medesimi binari.

Partendo dall’assunto che tali connessioni esistono, cerchiamo di capire un comportamento dell’animale a noi più vicino: il cane. Nello specifico: perché i cani inclinano la testa quando ci guardano?

Perché i nostri amici inclinano la testa quando ci guardano

È un comportamento usuale, che desta sempre la curiosità dei padroni e instaura, grazie alla tenerezza del gesto, un’immediata relazione empatica.

I motivi di questo comportamento possono essere vari. Per restringere il campo delle soluzioni, dobbiamo chiederci come funziona l’apparato sensoriale canino.

Alcuni esperti si sono espressi, sulle pagine di giornali autorevoli come il Mirror, demandando il comportamento alla struttura dell’orecchio del cane. Inclinando la testa il cane cerca di acuire il suo udito, indirizzando il padiglione dell’orecchio verso la fonte sonora.

Infatti, sebbene l’udito è un senso molto più sviluppato nel cane che nell’uomo, i cani hanno più difficoltà a individuare la fonte del suono.

Stanley Coran, docente alla University of British Columbia, avanza una seconda ipotesi. Per lui, quando un cane inclina la testa, cerca di mettere a fuoco la vista. Secondo Coran il fatto di avere un muso interferisce con la visuale. Il cane, inclinando la testa, riesce a vedere più chiaramente.

