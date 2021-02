Alcuni piatti, data la loro bontà e comodità nel mangiarli, si rivelano adatti per qualsiasi occasione. Ci riferiamo ad esempio ad alcuni dolcetti, come quelli che andremo a svelare tra poco, che per forma e gusto si presentano ottimi sia come dessert, che come antipasto o merenda. Il vantaggio di preparare questo tipo di ricette risiede nel fatto che potremo appunto presentarle in diversi scenari, che sia una cena con diversi ospiti o una merenda per i nostri figli.

Il profumo dell’inverno

Tra un mese diremo addio alla stagione invernale, per la gioia di molti e per la delusione di altri. Per quanto infatti freddo, gelo e vento ci portino a non amare troppo l’inverno, c’è da ammettere che gli odori e i sapori di questa stagione sono eccezionali. Uno di questi è senza dubbio quello del frutto invernale per eccellenza, ovvero la mela. Come non amare infatti il profumo di un dolce alle mele che si espande per casa in una fredda domenica di febbraio. Ecco che dunque, prima che tutto ciò finisca, vogliamo consigliare una ricetta in grado di donarci ancora una volta questa atmosfera. Ecco infatti le sfogliatine mele e gorgonzola talmente irresistibili che finiranno in un baleno.

Facili e veloci

In questo articolo andremo a presentare una ricetta che, tra preparazione e cottura, richiede poco più di quaranta minuti. Al contrario invece, Il tempo che ci metteranno i nostri ospiti a mangiarle sarà di pochi secondi, e andiamo a vedere perché. Dunque ecco le sfogliatine mele e gorgonzola talmente irresistibili che finiranno in un baleno. Le quantità che andremo a svelare si riferiscono circa a quattro porzioni. Dunque gli ingredienti di cui avremo bisogno sono centoventi grammi di gorgonzola, duecento di pasta soglia, un limone e due mele. Innanzitutto dovremo sciacquare bene le mele, eliminarne i torsoli, e tagliarle a fette aiutandoci con una mandolina, di modo da dare agli spicchi la forma di cui abbiamo bisogno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Prendiamo le fette e mettiamole a mollo in una ciotola che abbiamo precedentemente riempito con acqua e succo di limone. A parte, con un taglia pasta possibilmente circolare, ricaviamo dalla pasta sfoglia dei cerchi. A questo punto, andiamo a farcire le nostre sfogliatine. Dunque applichiamo sulla metà dei cerchi che abbiamo a disposizione due fettine di mela e una spalmata di gorgonzola, e andiamo quindi a chiuderli con gli altri rimasti. Assicuriamoci di sigillare il tutto per bene, di modo che il composto sia completamente avvolto dai due cerchi di pasta sfoglia. Una volta terminato questo passaggio, andiamo ad infornare per venticinque minuti le nostre sfogliatine a centottanta gradi e, in pochi minuti, riusciremo a portare in tavola questo dolce dal profumo favoloso. Ecco dunque come preparare le sfogliatine mele e gorgonzola talmente irresistibili che finiranno in un baleno.