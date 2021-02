Nonostante le ore passate ad addestrarli, sebbene le assidue passeggiate, a volte i nostri amici a quattro zampe continuano a fare i bisogni in casa. In particolare, sui tappeti, aggiungendo al problema anche la fatica per smacchiarli. Prima di arrabbiarsi con loro, è bene capire perché i cani fanno la pipì sui tappeti e come provare a evitarlo.

Perché i cani fanno la pipì sui tappeti

Il tappeto è morbido, confortevole. Può ricordare al nostro amichetto un prato, una morbida aiuola, un luogo che vale la pena marchiare. Ecco perché i cani fanno la pipì sui tappeti.

A parte questo, i motivi dello spiacevole (ma naturale) comportamento possono essere vari. Una variazione delle loro abitudini, uno stato di ansia o di sovraeccitazione (spesso i bassotti fanno la pipì quando sono felici), sono tutte ragioni plausibili.

Se il comportamento è estremamente sospetto, si può pensare anche a problemi renali o diabete. Inoltre, un motivo per cui i cani fanno la pipì dove gli è proibito è la volontà di attirare l’attenzione dei padroni meno attenti.

Come risolvere il problema

Esistono soluzioni artificiali, quali repellenti fatti apposta per essere applicati sui tappeti per evitare che il cane ne sia attirato. Ad ogni modo, però, le soluzioni naturali, quelle che vanno alla radice del problema, sono sempre consigliabili.

La prima cosa da fare è evitare di arrabbiarsi con i nostri animali domestici, soprattutto perché loro non capiranno la nostra ira. Anzi, è possibile che la rabbia li porti a reiterare il comportamento.

Quello che va fatto, piuttosto, è rimproverarli con fermezza (da quando sono piccoli), ma senza eccedere. Allo stesso modo, bisogna premiarli quando si comportano bene. Importante è che il rimprovero o il premio avvenga subito dopo l’accaduto, altrimenti i cani non capiranno la connessione tra il loro comportamento e il nostro. In ogni caso, mai punirli corporalmente: oltre che un comportamento sgradevole è anche controproducente, può portare nuovi problemi comportamentali.

Amore e organizzazione: questa è la chiave

Abituiamo i nostri cani a uscire sempre a orari ben precisi e rivolgiamo loro le giuste attenzioni. La metà di quelle che loro rivolgono a noi è già più che sufficiente.

