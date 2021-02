Capita a tutti di concedersi una doccia calda, di uscire, e ritrovarsi davanti ad uno specchio completamente ricoperto di condensa. Si tratta di un fenomeno naturale e assolutamente normale. Difatti sia il vapore acqueo che la mancata areazione degli ambienti notoriamente provocano questa situazione, sporcando di conseguenza lo specchio e non permettendoci di vedere la nostra immagine riflessa. Se non interveniamo con un rimedio efficace però, rischiamo che rimangano permanentemente dei fastidiosissimi aloni.

Piccoli accorgimenti

Se infatti siamo abituati a rimuovere la condensa con la manica dell’accappatoio, potremmo col tempo renderci conto di non risolvere del tutto il problema. È vero che in quel momento possiamo tornare nuovamente a specchiarci, ma col tempo non impediremo ad aloni di sporco di gran lunga più resistenti di formarsi, i quali saranno molto più difficili da levare. Ecco perché dobbiamo prendere dei piccoli accorgimenti, e ricordarci di operare una manutenzione se non quotidiana, quantomeno frequente. Andiamo quindi a vedere come con questo metodo specchi sporchi e pieni di condensa saranno solo un ricordo.

Acqua e aceto

Che la causa sia dunque la condensa o la polvere, possiamo intervenire sugli specchi del bagno e di casa con un rimedio alquanto efficace. Basterà infatti portarlo a termine almeno una volta a settimana per avere degli specchi sempre lucenti e brillanti. Vediamo in che consiste. Dunque ecco perché con questo metodo specchi sporchi e pieni di condensa saranno solo un ricordo. Servirà semplicemente rimediare dell’aceto bianco, e versarlo in un contenitore che abbiamo precedentemente riempito con dell’acqua di rubinetto.

Con l’aiuto di un qualsiasi utensile, andiamo a mescolare molto bene per diversi minuti. A questo punto, con l’aiuto di un panno, procediamo a passare il composto sullo specchio. Lasciamo che agisca per qualche minuto e, solo allora, passiamo della carta assorbente per rimuoverlo. In questo modo dunque tutti gli agenti batterici, ed anche la condensa, leveranno il disturbo. Grazie infatti alle sue proprietà disinfettanti, l’aceto si rivela un ottimo alleato delle pulizie domestiche. Provare per credere.