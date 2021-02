Con il tempo abbiamo imparato a conoscere come funzionano le applicazioni. Sono ormai anni infatti che questa nuova importante componente del mercato informatico è entrata a tutti gli effetti nelle nostre vite. Proprio per questo siamo ormai abituati a notare i cambiamenti, chiamati in gergo aggiornamenti, che queste applicazioni lanciano ogni anno per rinnovarsi. Tra queste, ovviamente, non può mancare la famosissima e super utilizzata WhatsApp.

WhatsApp Web

Dalla possibilità di fare videochiamate a quella di cancellare i messaggi dopo averli inviati, le modifiche che con il tempo questa applicazione ha deciso di introdurre sono moltissime. Tra le tante, una delle più interessanti riguarda la possibilità di usare l’app tramite il computer. Dunque, anche senza il nostro smartphone, possiamo continuare ad essere in contatto con la nostra rete virtuale. Esiste però un dubbio molto diffuso, e che dunque in molti si chiedono, che riguarda l’utilizzo dell’app dal PC. Andiamo a vedere di che si tratta. Infatti è in realtà facilissimo risolvere questo problema nell’usare WhatsApp Web.

Andare a capo

Quando usiamo l’applicazione dallo smartphone come ben sappiamo esiste un tasto specifico che ci permette di inviare il messaggio, e uno a parte che ci da la possibilità di andare a capo. Quando la utilizziamo dal computer invece le cose cambiano, e andiamo a vedere in che modo. Dunque ecco perché è in realtà facilissimo risolvere questo problema nell’usare WhatsApp Web. Anche nella versione per PC esiste un tasto per inviare, e possiamo tranquillamente cliccarlo con il mouse. Allo stesso tempo però, per mandare un messaggio, possiamo anche usare il tasto dell’invio sulla tastiera, ed è proprio questo che crea confusione.

Infatti, se premendo il tasto “invio” mandiamo il messaggio, quale tasto bisogna premere per andare a capo? Può sembrare un quesito sciocco, ma non lo è affatto. In alcuni casi, quando stiamo stilando un elenco ad esempio, andare a capo è fondamentale, e capire come fare può tornare utile in tante situazioni diverse. La risposta è semplicissima, basta solo conoscerla. Per andare a capo infatti, non servirà altro che premere, assieme al tasto invio, il tasto “shift”. Cliccandoli contemporaneamente andremo a capo con il messaggio, e potremo continuare a scrivere potenzialmente all’infinto, senza però inviare. Ecco dunque una risposta semplice a un quesito apparentemente scontato, ma alquanto utile.