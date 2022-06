Il radicchio è una delle pietanze più utilizzate a tavola. A partire dai risotti e per finire con le insalate miste. Esistono diverse tipologie di radicchio e in base al tipo cambia anche il sapore. Non è sempre molto amato da tutti in quanto presenta un sapore amarognolo, anche se alcuni tipi potrebbero essere più dolci al gusto. È un ortaggio che presenta davvero tanti benefici per la salute, grazie alla presenta di antiossidanti, vitamine e minerali. Presenta solo 13 kcal e i valori nutrizionali sono:

94 g di acqua;

1,4 g di proteine;

0,1 g di grassi;

0 mg di colesterolo;

1,6 g di carboidrati;

3 g di fibre.

Presenta inoltre le vitamine del gruppo B, A e C.

Da unire all’insalata, questo ingrediente segreto contiene proprietà che potrebbero essere ottime per disintossicare l’organismo e controllare il colesterolo

A livello di presenza di minerali, il potassio gioca un ruolo fondamentale ma anche magnesio, fosforo, calcio sono presenti in quantità ottimali. Come visto sopra, presenta una buona quantità di acqua, questo lo renderebbe un alimento altamente digeribile, depurativo, disintossicante e sembrerebbe ottimo per chi soffre di stitichezza, in quando andrebbe ad ammorbidire le feci consentendone un miglior transito. Viene consigliato nelle diete ipocaloriche perché ha davvero un apporto calorico veramente basso. Le fibre contenute nel radicchio, inoltre, sarebbero in grado di trattenere gli zuccheri presenti nel sangue e questo potrebbe essere ottimo per i soggetti diabetici (diabete di tipo 2).

Per le sue proprietà antinfiammatorie è utile anche per chi soffre di psoriasi. La psoriasi porta alla formazione di macchie sul corpo e l’assunzione di radicchio andrebbe ad alleviare i fastidi causati da questa malattia. Contiene antociani e triptofano e quest’ultimo aiuterebbe a combattere l’insonnia. Nutrienti presenti nel radicchio come licopene e quercetina abbasserebbero i livelli della pressione sanguigna. Inoltre, stimolando la produzione della bile, il radicchio potrebbe ridurre i livelli di colesterolo cattivo,l offrendo così maggiore protezione al cuore. Tra le vitamine, oltre a quelle citate sopra, c’è anche la vitamina K. Quest’ultima è essenziale per il mantenimento della salute delle ossa, in quanto va a formarle e rafforzarle. È utile anche per la salute del cervello, in quanto preverrebbe il danno delle cellule nervose.

Da unire all’insalata, questo ingrediente segreto contiene proprietà che sembrerebbero utili per la salute del proprio corpo. In cucina lo si può preparare davvero in tanti modi, si potrebbe usare come alternativa ad altri ortaggi.

