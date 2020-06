“Fiat lux”: come guadagnare con l’energia infinita del settore solare. Il settore dell’energia solare a livello personale ha avuto un buon andamento negli ultimi due anni, grazie alla riduzione dei costi dei pannelli solari. In media, il solare è oggi una delle fonti di energia elettrica più economiche a livello globale. Questo punto di svolta è stato raggiunto solo di recente, e dovrebbe servire a dare un forte impulso al settore in questo decennio.

Quali sono le previsioni di crescita per l’industria solare? Il Rapporto IEA di ottobre 2019 in merito alle rinnovabili diceva “il settore solare a livello di utenze domestiche è destinato a crescere di più del doppio della capacità nei prossimi cinque anni. Statista, il noto sito di analisi statistica grafica, diceva che si prevede che entro il 2023 gli impianti solari cumulativi globali raggiungeranno 1,3 terawatt. La società di consulenza Wood Mackenzie prevede che gli impianti solari statunitensi raddoppieranno da ~2m ora a ~4m entro il 2023. E quelli mondiali faranno altrettanto.

Quali fattori e quali paesi guidano l’adozione del solare?

La riduzione dei costi dei pannelli solari continua a sostenere una crescente adozione. I sussidi governativi sostengono il solare. Molti Paesi, infatti, danno un sussidio per sostenere il solare, perché vogliono aumentare le loro energie rinnovabili e ridurre i gas serra. I paesi con prezzi elevati dell’elettricità, come l’Australia, sono leader in questo trend. Anche la Germania e la Cina sono grandi utenti del solare, con gli Stati Uniti in leggero ritardo. L’Italia, Paese del sole, è ancora più indietro, purtroppo.

A livello globale, il solare ha ancora un enorme potenziale di crescita. Dato che solo l’1,8% circa delle abitazioni nelle più grandi aree metropolitane di tutto il mondo ha installato il fotovoltaico sul tetto, il potenziale di crescita futura è enorme. Nel breve termine, si prevede che la Cina dominerà la crescita, seguita dall’Europa e dall’Asia-Pacifico. Negli anni successivi, si prevede che la crescita dall’India sarà enorme. In concreto, come poter esclamare “fiat lux”, cioè come guadagnare con l’energia infinita del settore solare?

“Fiat lux”: come guadagnare con l’energia infinita del settore solare

Ci sono due modi: titoli azionari singoli, o ETF/fondi che investono nel settore. La seconda metodologia implementa il concetto di diversificazione, che è sempre bene considerare per la vostra asset allocation. Chi comunque fosse interessato ai singoli titoli può orientarsi su First Solar (NASDAQ: SFLR), l’azienda di Elon Musk in questo campo, Sky Solar Holdings, Azure Power Global Limited, SolarEdge Technologies, Enphase Energy.

Per chi invece fosse orientato al settore nel suo complesso, come detto, ci sono fondi e ETF. Preferendo i secondi in virtù dei loro costi più bassi, la scelta quasi obbligata è Invesco Solar ETF, il più famoso e più tradato degli ETF del settore. L’ETF di Invesco è una scelta ragionevole, soprattutto dopo le recenti cadute dovute al panico per il COVID-19 a febbraio-marzo. Esso tiene traccia dell’indice MAC Global Solar Energy Index, e ha un rapporto di spesa dello 0,71% per anno. Il Fondo è ribilanciato trimestralmente. L’ETF ha 24 partecipazioni, tra cui le azioni precedentemente citate sono tra le prime 8 come percentuale sul totale. I dati di Invesco indicano che il P/E attuale è pari a 26,43, mentre il PE a termine di 1 anno è pari a 13,85, con un rendimento di distribuzione pari allo 0,29% annuale.