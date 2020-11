Le uova si possono mangiare, per esempio, “alla coque” oppure fritte, ma che succede se si consumano crude? La domanda è d’obbligo in quanto l’uovo rientra tra gli alimenti che possono veicolare la salmonellosi. Allora, perché è davvero pericoloso mangiare le uova crude?

In realtà se le uova sono genuine il rischio di salmonellosi è molto basso. Consumarle crude, peraltro, è una scelta decisamente più sana rispetto alla decisione di mangiarle dopo averle fritte.

Perché è davvero pericoloso mangiare le uova crude?

I rischi ed i pericoli di mangiare le uova crude si abbassano, quindi, drasticamente quando le uova sono di galline allevate a terra. Ovviamente devono essere acquistate presso punti vendita sicuri, oltre ad essere correttamente conservate.

Ebbene, gli allevamenti che fanno riferimento ai marchi più noti nel settore del commercio di uova fresche, ivi comprese quelle bio, sono sottoposti periodicamente a controlli di sicurezza. In particolare, i controlli riguardano l’igienizzazione degli ambienti, in altri termini il posto in cui sono allevate, a terra, le galline. Ma non solo. Ad essere sottoposti a severi controlli sono anche le modalità di igienizzazione, le procedure di disinfestazione e, ovviamente, il processo di vaccinazione degli animali.

Rischio di salmonella non solo con le uova, ecco come e perché

Riguardo al rischio di salmonella, inoltre, c’è da dire che l’infezione non si trasmette e non si veicola esclusivamente tramite le uova di gallina. L’agente batterico, infatti, può annidarsi non solo negli alimenti, ma pure nei piccoli animali domestici e anche nell’acqua, se contaminata.

Quindi, mangiare le uova crude può rappresentare certamente un rischio per quel che riguarda la salmonellosi. Ma in realtà, e in linea generale, il rischio non è poi così più alto rispetto agli altri cibi se questi sono contaminati. Non a caso tra le principali cause di intossicazione alimentare c’è proprio la salmonella.

Per scongiurare una intossicazione alimentare basta, dunque, consumare cibi sempre correttamente conservati a prescindere dal fatto che siano o meno a base di uova. E a base di uova sono certamente tantissimi dolciumi, ad esempio il tiramisù.