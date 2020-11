Corre voce del virus su banconote e monete

Dalla Spagna corre voce del virus sul banconote e monete. Il quotidiano El Pais ha riportato le risultanze di uno studio. I ricercatori hanno verificato cosa succede in un bar. Ebbene, hanno fatto i dovuti raffronti tra dove si paga con monete e banconote e dove si usa solo il cashless. Il risultato non fa stare tranquilli: nel caso di pagamenti con denaro contante c’è un rischio di diffusione del virus più alto del 60%. A questo punto, il problema dunque, non è solo di assembramenti e movida ma riguarda anche le azioni quotidiane fatte da ognuno di noi.

Nessun studio scientifico ha dato certezza

Va specificato che non c’è uno studio scientifico che attesti monete e denaro, probabili veicoli di virus. Però, da più parti si sente dire che il Covid-19 è in grado di restare sulle banconote per molto tempo. Su questo punto uno studio australiano lo ha dimostrato.

Virus resistente

In passato, abbiamo già detto dello studio effettuato dal Commonwealth Scientific and Industrial Research (Csiro). In questo caso, i ricercatori hanno notato come il virus appare “estremamente resistente” sulle superfici lisce, come le banconote ad una temperatura intorno ai 20 gradi centigradi. Infatti, potrebbe resistere fino a 28 giorni. Più la temperatura sale, più il virus resiste di meno secondo quanto riportato dai ricercatori.

Il parere dell’Organizzazione mondiale della sanità

Oltre a questi studi, l’Organizzazione mondiale della sanità ha sempre ribadito che monete e banconote possono catturare ogni tipo di batterio o di virus. Per ovviare a rischi, perciò, meglio lavare le mani dopo aver maneggiato i soldi. Un’ulteriore precauzione da prendere è di non toccarsi il viso con le mani.

Alla luce di ciò, gli italiani per non avere nessun dubbio, meglio che maneggiano meno soldi e sfruttano i pagamenti con carte di credito oppure bancomat. Questa soluzione, dal prossimo mese potrebbe essere anche remunerativa visto l’introduzione del meccanismo del cashback. Infatti, i pagamenti effettuati con transazioni tracciabili possono fruttare uno sconto. Meglio sfruttare i pagamenti elettronici in modo da bloccare sul nascere il corre voce del virus su banconote e monete.