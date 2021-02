La pandemia ha portato con sé una serie di conseguenze poco piacevoli per il nostro benessere psichico. Una di queste è sicuramente l’insonnia. Secondo uno studio del San Raffaele, diretto da Luigi Ferini Strambi, infatti, la percentuale degli insonni è aumentata dal 28 al 40%. Dunque, dobbiamo trovare dei modi per rilassarci e per ritrovare il modo di godere del meritato riposo. Ed ecco perché dovremmo tutti iniziare a dormire con del rosmarino nella camera da letto.

Come utilizzare questa erba aromatica per essere rilassati, dormire meglio e sentirsi bene

Secondo la credenza popolare, il rosmarino dona tranquillità. Inoltre, questa pianta purifica l’aria della stanza, permettendoci di respirare meglio e, quindi, di addormentarci con più facilità. Secondo le nonne, un rametto di rosmarino può alleggerire le energie negative attorno a noi, rilassarci e liberare la nostra mente. Ci addormenteremo, quindi, più facilmente, senza dover faticare per chiudere gli occhi. E, inoltre, ci sveglieremo più riposati grazie al potere di questa pianta. Il consiglio, dato il suo odore forte, è quello di mettere il rametto di rosmarino sulla scrivania e non sul comodino accanto al letto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il rosmarino è un grande alleato, ma non solo per dormire bene

Dunque, ora abbiamo svelato il perché dovremmo tutti iniziare a dormire con del rosmarino nella camera da letto! Ne basterà un rametto sulla nostra scrivania per dormire sereni e riposati. L’energia negativa verrà eliminata e noi potremo finalmente tornare a dormire sonni tranquilli senza ansia e stress! In questo caso il consiglio non viene da una ricerca scientifica, ma da una credenza popolare. Dovremo affidarci al sapere delle nostre nonne e delle vecchie generazioni e provare a seguire questo consiglio. In fondo, tentar nuoce!

Ma il rosmarino ha tante altre qualità. E una di queste l’ha svelata una nota ricerca scientifica davvero interessante. Nel precedente articolo del nostro team di ProiezionidiBorsa, “Ecco perché si dovrebbe sempre annusare il rosmarino per risolvere un problema davvero comune” se ne può trovare una molto valida.