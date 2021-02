L’anno appena trascorso ha cambiato notevolmente le proprie abitudini e ha imposto di rivalutare le priorità. Le coppie che hanno programmato un futuro insieme hanno davanti tante difficoltà e preoccupazioni. Al momento non è chiaro come verranno gestite le celebrazioni di matrimonio, visto il contesto ancora difficile della pandemia. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire tanti consigli su come abbattere notevolmente i costi di un matrimonio nel 2021, in attesa di un via libera.

Le partecipazioni

Il primo incontro dei futuri sposi con il mood matrimoniale avviene con le partecipazioni. Un buon biglietto di partecipazione al matrimonio costa mediamente 2 o 3 euro. Un modo per abbattere notevolmente questo costo è quello di scrivere di proprio pugno le partecipazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Basta acquistare un set per la calligrafia (6 o 7 euro al massimo) e, attraverso una penna stilografica e l’inchiostro, l’effetto sarà elegantissimo. Consigliamo di acquistare dei cartoncini chiari, scrivere le partecipazioni e timbrare il tutto con la cera lacca.

Online è possibile acquistare dei timbri per cera lacca personalizzati. Versare la cera sciolta, posizionare sopra un minuscolo fiorellino e timbrare le iniziali degli sposi. Il costo sarà notevolmente più basso e il biglietto estremamente personale.

Preventivo del banchetto nuziale

Ecco tanti consigli su come abbattere notevolmente i costi di un matrimonio nel 2021 anche riguardo al banchetto nuziale. Esistono tanti siti web che raccolgono tutte le sale presenti sul territorio, tramite cui richiedere i preventivi.

Questo serve a risparmiare tempo e denaro. Bastano 2 minuti a chiedere un preventivo e avere una panoramica chiara di tutti i prezzi offerti. Così facendo, è possibile visitare solo le 2 o 3 sale preferite, risparmiando tempo e denaro.

Valutare ogni prospettiva

Il prezzo a persona di un banchetto nuziale dipende da tantissimi fattori. Non bisogna farsi ingannare da prezzi troppo bassi, perché la qualità richiede il giusto costo. Il prezzo è spesso più basso o perché la quantità di cibo è minore, oppure perché molti servizi sono esclusi. La realizzazione del tableau nuziale o dell’allestimento della sala o dell’esterno potrebbero rappresentare costi extra.

In questo caso le alternative sono due: o spendere qualcosa in più, richiedendo questi servizi, oppure realizzarli in autonomia. Un esempio? Per abbellire lo spazio esterno alla sala, è possibile chiedere ai proprietari la possibilità di appendere delle cornici vuote.

Questo elemento d’arredo costa poco e rende suggestivo l’angolo, specie quando queste cornici sono appese a bellissimi alberi. Il consiglio è di rivolgere l’attenzione a strutture che garantiscono tali servizi, perché badare a tutto è possibile solo quando l’organizzazione parte con sufficiente anticipo.

Abito da sposa

Non molti lo sanno ma, quando il matrimonio è organizzato con sufficiente anticipo, è possibile chiedere l’intervento di uno sponsor. Tra i tanti consigli su come abbattere notevolmente i costi di un matrimonio nel 2021 c’è la possibilità di risparmiare con l’aiuto dello sponsor.

Alcuni fornitori di abiti da sposa, di allestimenti floreali o fotografi hanno interesse a far conoscere la loro presenza. Il matrimonio con sponsor è una soluzione ottima quando l’organizzazione parte almeno un anno in anticipo rispetto all’evento.

Servizi autonomi

Consigliamo di prediligere strutture che danno libera scelta alla coppia sui servizi aggiuntivi come quello fotografico o d’intrattenimento. Quando la scelta della struttura vincola anche in questo senso, il matrimonio è generalmente più costoso. Meglio scegliere questi servizi in base alla propria disponibilità economica e al libero gusto personale.