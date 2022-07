Il limone è un frutto molto apprezzato in cucina ma che si stenta a consumare in purezza. Per il suo sapore acre spesso è difficile da mangiare senza mescolarlo ad altri ingredienti. Contiene molte sostanze utili al nostro corpo e per questo viene spesso consigliato di berne il succo al mattino. C’è chi lo usa abitualmente nel tè e chi prepara ottimi liquori.

Ma raramente i limoni vengono consumati interamente. La scorza ha proprietà benefiche anche più elevate della polpa.Per poter consumare la scorza è necessario innanzitutto scegliere limoni biologici con buccia edibile.

Perché conservare i limoni in freezer e come congelarli per tenerli a lungo

I limoni dovranno essere lavati con acqua e bicarbonato, asciugati e inseriti nelle buste per alimenti. Basterà poi congelarli per avere una scorta di vantaggi. Dopo 24 ore nel freezer si possono consumare dando spazio alla fantasia. Oltre a depurare bevendolo al mattino diluito nell’acqua, il limone apporta molti altri benefici.

Congelandolo potremo consumare la scorza ricchissima di vitamina C ma che non porterà svantaggi intestinali. La buccia di limone congelato aiuterebbe a perdere peso e sarebbe un ottimo disinfettante e antiossidante. La vitamina C presente nella scorza è addirittura 10 volte maggiore rispetto al succo.

Molti preparano delle infusioni con le scorze del limone ma la cottura fa perdere fino al 40% delle proprietà benefiche. Ecco perché risulta essere un ottimo metodo quello del congelamento. La buccia può essere grattugiata e consumata in purezza. Assumere quotidianamente la scorza del limone aiuterebbe a ridurre i grassi nel sangue e prevenire il deposito del colesterolo. Inoltre rafforzerebbe il sistema immunitario e disintossicherebbe l’organismo. Congelando il limone si ottiene anche un altro vantaggio. La buccia diventerà meno acida e quindi più facile da mangiare.

Come consumarlo

Questo metodo di conservazione consente di mantenere fresco il limone per 3 o 4 mesi. Ecco perché conservare i limoni in freezer. Qualora non si voglia consumare congelato si potrà tagliare a fette o spicchi prima di riporlo in freezer per evitare che si ammorbidisca troppo. Riponendo le fette in un contenitore da freezer si potranno scongelare man mano che servono.

Se il limone è congelato intero si potrà grattugiare e mescolare con yogurt, insalate, macedonia, insalate di riso ed ogni altro piatto che la fantasia suggerisce.

Non bisogna eccedere nell’uso di questo alimento ed è consigliabile consultare il proprio medico se si intende consumarlo regolarmente.

Lettura consigliata

Non serve andare a Sorrento per gustare una granita di limone cremosa e senza glutine ma la si può fare in casa senza gelatiera