Sono ormai passate le feste e ogni anno la storia è sempre la stessa: ci si accorge di avere accumulato una quantità esagerata di tovagliolini inutilizzati. Non importa quanto ci siamo impegnati per non esagerare e trattenerci, perché durante la spesa si rischia sempre di comprarne troppi.

A questo punto le soluzioni sembrano due: o conservarli in un cassetto e renderli così un vero e proprio spreco di spazio, oppure buttarli nella spazzatura. Una terza opzione, però, ci permetterebbe di dargli nuova vita ed evitare quindi uno spreco di spazio o di denaro. Ma allora perché buttare i tovaglioli di carta avanzati e vecchi quando invece possiamo riutilizzarli in modo intelligente.

Usiamoli per le pulizie

Una prima idea potrebbe essere quella di utilizzare i tovaglioli di carta per le pulizie di casa. Questi, infatti, sono perfetti per eliminare olio e sughi rimasti in eccesso sulle pentole prima della pulizia. Soprattutto quando vanno messe in lavastoviglie, le pentole hanno bisogno di una prima sciacquata veloce che tolga almeno il grosso. Un’abitudine che aiuterà anche a mantenere l’elettrodomestico funzionante più a lungo.

Oppure ancora, per non esagerare con i prodotti chimici, potremmo utilizzare delle sostanze naturali a base di bicarbonato e aceto per pulire forno e frigo. Una volta spruzzati questi prodotti, allora dovremmo solo lasciarli agire per poi toglierli passando un tovagliolino usato. Il materiale con cui è prodotto renderà facilissimo rimuovere i residui, permettendoci anche di risparmiare su pezze e stracci vari.

Perché buttare i tovaglioli di carta avanzati e vecchi quando invece possiamo riutilizzarli in modo intelligente

Se invece si vuole utilizzare i tovaglioli di carta tramite il riciclo creativo, le idee saranno davvero tantissime. Grazie a questi potremo, infatti, creare delle bellissime decorazioni per la tavola: ritagliando un fazzoletto di carta piegato a fisarmonica, potremmo creare splendidi fiori da fissare poi ad un tovagliolo con del fil di ferro.

Oppure ancora potremmo utilizzare questi fazzoletti per creare simpatici origami a tema, da disporre al centro della tavola. Le istruzioni online per creare queste piccole opere d’arte sono tantissime e basterà soltanto scegliere la forma o l’animale più adatto all’occasione.

Per finire potremmo anche utilizzare i vecchi fazzolettini colorati in carta per creare dei fantastici quadri di decoupage da appendere alle pareti. Un’idea per i più portati potrebbe essere quella di ritagliare o strappare tanti pezzettini di carta dai vari colori e costituirci un mosaico. Una volta fissato tutto con della colla a una tela, potremmo quindi appenderlo al muro del salone o della cucina come bellissima decorazione.

Approfondimento

Non butteremo mai più i vecchi asciugamani perché sono utilissimi quando riciclati in questo modo