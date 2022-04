In tanti sognano delle entrate milionarie e delle ricchezze che permettano di vivere nel lusso. Tuttavia, è noto anche che non sempre i soldi fanno la felicità, anzi. In quanto avere i soldi per vivere una vita dignitosa, per mantenere i figli e per passarsi uno sfizio ogni tanto, nella maggioranza dei casi potrebbe essere lo scenario migliore.

Questo perché avere troppi soldi può portare spesso a non riuscire più ad apprezzare in pieno le piccole cose della vita. Per esempio, c’è chi ha troppi soldi e si abbandona ai vizi. Così come ci sono casi di persone ricche che riescono a sperperare ingenti capitali anche in pochissimo tempo. Vediamo, allora, nel dettaglio, quali sono tutti i vantaggi legati proprio ad avere pochi soldi.

Perché avere pochi soldi sul conto corrente o sotto il materasso permette di vivere con tutti questi straordinari vantaggi

Nel dettaglio, chi ha pochi soldi, prima di tutto, tende in genere a essere una persona creativa. Ovverosia, capace di vivere con la motivazione chiave di migliorare il proprio status. Questo significa vivere con tanta voglia di apprendere, di mettersi in gioco e di avere pure una spiccata capacità di reinventarsi.

Sul perché avere pochi soldi sul conto corrente bancario o postale, inoltre, c’è anche da dire che si tende a dare maggiore valore alle cose sotto tutti i punti di vista. Per esempio, chi ha i soldi contati o quasi nella maggioranza dei casi per fare un acquisto è costretto a rinunciare ad altre cose. Allo stesso modo è in grado di trasmettere agli altri, a partire dai figli, qual è il reale valore di riuscire a conquistare e a meritare sempre e per davvero ciò che si ottiene.

Perché non avere troppo ma comunque il necessario porta spesso a straordinari vantaggi

Quindi, chi ha i soldi per vivere e nello stesso tempo può avere dei temporanei periodi di scarsità, può anche vivere meglio di un miliardario. Non solo perché, come si dice e come sopra accennato, i soldi non fanno la felicità, ma anche perché non si rischia alla lunga di diventare schiavi e succubi del denaro e delle proprie ricchezze. Non è infatti raro il caso di persone facoltose che vivono costantemente con la paura di essere derubate o con l’ansia di morire troppo presto e di non riuscire così a godersi a lungo una vita agiata.

