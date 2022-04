Possedere in casa un grazioso animale da compagnia peloso, come un cane o un gatto, è un’esperienza imparagonabile, che ci farà sentire amati. Si instaura un rapporto di fiducia reciproco che presuppone, però, non poche responsabilità, che verrà sicuramente ripagata.

Avere un cane o un gatto in appartamento non è una scelta da sottovalutare, però, perché nonostante l’infinita gioia, dovremo fare i conti con alcune conseguenze. Se sei tratta di cani, dovremo ritagliare del tempo per fare una passeggiata con loro, per farli giocare e correre, ma anche fare pipì e cacca. Per quanto riguarda il gatto, dovremo posizionare la lettiera nel punto più adeguato, creargli una zona di comfort e scatenare il loro istinto felino.

Come togliere i peli del cane e gatto dai vestiti, divano e tappeto con queste 3 semplici soluzioni veloci ed efficaci

Ma c’è un altro aspetto da non ignorare quando scegliamo di tenere un animale in casa, ovvero il fastidioso problema dei peli sparsi per casa. In breve tempo li troveremo dappertutto, sul letto, in lavatrice, sul pavimento, ma anche su poltrone, divani e su ogni singolo capo d’abbigliamento. Nonostante i nostri sforzi, i peli svolazzeranno per le stanze e dentro gli armadi, facendoci entrare in crisi.

Non è proprio un bel vedere e in verità non è neanche igienico ritrovarli in ogni dove. L’unica soluzione a cui immediatamente pensiamo è di usare l’aspirapolvere. Di certo è un ottimo metodo per sbarazzarci di questo antipatico problema, ma potrebbe essere difficile ripulire certi angoli ed è un modo che richiede del tempo.

Quindi, se stiamo cercando delle soluzioni alternative su come togliere i peli del cane e gatto, impiegando meno tempo, probabilmente dovremmo provare a usare dei guanti da cucina. Sono i classici guanti in gomma gialli che indossiamo per fare i piatti o le pulizie, che sarebbero utili per eliminare i peli da ogni tessuto. Basterà semplicemente bagnarli e strofinarli sulla superfice di divani, tappeti e indumenti, Appena saranno colmi di peli, sciacquiamoli e ripetiamo l’azione. Riusciremo ad attirarli più velocemente ed efficacemente, grazie alla carica elettrostatica.

Altri 2 metodi

Un altro metodo sarebbe quello di sfruttare i panni in microfibra, che spesso impieghiamo per spolverare i mobili e le superfici di casa. Questo materiale molto resistente sarà un valido alleato per rimuovere i peli disseminati ovunque, anche sui mobili o sopra divani e vestiti.

Infine, se alcuni indumenti sono letteralmente invasi dai peli dei nostri amici animali, non resterà che optare per il ferro da stiro a vapore. Appendiamo il nostro capo su una cruccia e vaporizziamo con il ferro. Sarà poi estremamente facile rimuovere i peli con una semplice spazzola o un panno.

