Queste temperature un po’ ballerine ci mettono sempre in crisi quando si tratta di abbigliamento. Non sappiamo mai come si evolverà la situazione climatica durante il giorno. Ecco che ritorna la vecchia tecnica di vestirsi a cipolla ed eliminare i vari strati non appena sentiamo caldo. Per i capispalla il problema è abbastanza relativo, possiamo indossare un giubbino di pelle e un bel foulard. Oppure optare per un blazer colorato super di tendenza con un maglioncino leggero sotto. Meglio ancora se dal taglio maschile, che snellisce la figura, molto utile quando si indossano più strati di vestiti. Ma quando parliamo di scarpe, il discorso è completamente diverso. Non è ancora il momento di tirare fuori i sandali aperti e delle solite sneakers non ne possiamo più. Allora cosa indossare questa primavera estate per proteggere i nostri piedi dalle piogge e dal vento primaverile?

Aspettiamo a metterle da parte nella scarpiera perché queste scarpe stanno spopolando anche per la moda primavera estate

Abbiamo parlato in precedenza di alcuni capi da lasciare nell’armadio perché ricordano troppo l’inverno. Via i cappellini di lana e anche i collant neri coprenti che in primavera non sono proprio alla moda. Ma per le scarpe possiamo fare un’eccezione e indossare ancora per un po’ questo pratico modello. Stiamo parlando degli anfibi, con o senza lacci, che tanto abbiamo amato l’inverno passato. Comode, pratiche e soprattutto incredibilmente versatili, queste scarpe ci hanno accompagnato nei mesi più freddi. Abbiamo affrontato pioggia e vento, ma con i piedi sempre al caldo e ben asciutti.

Perché possiamo ancora indossarli

Il materiale di cui sono fatte queste scarpe le rende un vero evergreen per ogni stagione. La pelle è perfetta e comoda da indossare sia in inverno che in primavera. Il piede rimane molto comodo e non c’è rischio di soffrire eccessivamente il caldo. Questo anche se si tratta di pelle sintetica, sebbene in questo caso dipenda molto dalle diverse marche. Purtroppo, se possediamo uno di quei modelli imbottiti, dovremo rassegnarci, meglio rimetterli a posto. Ma se abbiamo acquistato dei combat boots o degli anfibi con i lacci senza imbottitura, possiamo esultare.

Abbinarli sotto ogni look è facilissimo, stanno benissimo anche sotto un vestitino primaverile svolazzante. Il contrasto è davvero incredibile, abbinandoci poi un bellissimo chiodo in pelle faremo un figurone. Ma attenzione solo a come indossarli con i pantaloni o i jeans. Meglio abbinarli a modelli corti, o che possiamo accorciare con un risvolto. Sotto un pantalone a palazzo non stanno bene e danno troppo l’idea che sia ancora novembre.

Quindi, aspettiamo a metterle da parte nella scarpiera, queste scarpe sono ancora super di tendenza. Se vogliamo indossarle anche in piena estate, però, optiamo per la sera piuttosto che per il giorno. In fondo si tratta sempre di anfibi, con 40° gradi non sono solo strani da vedere, ma anche molto scomodi.

Approfondimento

