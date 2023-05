Come allontanare tassi e talpe da orto e giardino con dei rimedi naturali e altri metodi

La natura può essere madre e matrigna nello stesso tempo. Pensiamo al nostro pianeta in generale, ma anche a posti limitati come un piccolo orto o un giardino. Oltre ai fenomeni meteorologici ci sono degli animali che possono provocare danni. Proviamo alcuni metodi per tenerli alla larga dalle nostre piante.

Se abbiamo a casa uno spazio esterno cerchiamo di curarlo al meglio. Sistemiamo piante da fiore, erbe aromatiche, magari degli alberi da frutto. È bello pure creare un orto dove coltivare pomodori, lattuga e tanto altro. È bene sapere che terreno usare o i concimi adatti. Ci possono però essere dei pericoli che minacciano le nostre specie vegetali. Pensiamo ad esempio ad alcuni parassiti. Inoltre, potremmo notare delle buche anomale e zolle rimosse.

Sai come allontanare tassi e talpe da orto e giardino? Prova così

C’è un mustelide particolare che si nutrirebbe di lombrichi, larve, bulbi, cereali, frutta. Aggiungiamo anche gli insetti e piccoli animali. Stiamo parlando del tasso. Il suo habitat spazia dall’area mediterranea ai monti, al sottobosco. Si adatta bene, però, ormai ad altre zone, anche parchi e giardini. Se si nota la sua presenza si potrebbero adottare dei metodi per tenerlo lontano. Uno consisterebbe in un dissuasore a batteria. Si può appendere a un ramo, a un bastone e la sua luce blu si accenderà quando farà buio. Sembra che possa dar fastidio ai tassi dissuadendoli dall’avvicinarsi.

Un rimedio naturale sarebbe quello di segnare il perimetro dell’orto con peperoncino e aglio tritati. Il loro odore sembrerebbe sgradito a molti animali, tra cui il tasso. Come prevenzione, si dovrebbe delimitare il nostro terreno con una rete a maglie fitte con base cementificata o mettere dei paletti.

Un altro animale che potremmo vedere in giardino è la talpa. Nei fumetti di Lupo Alberto è simpatica, ma nel terreno smuove zolle e pratica gallerie alla ricerca di lombrichi, lumache, insetti e le loro larve. Per allontanare le talpe si può usare un dissuasore a ultrasuoni.

Altri sistemi utili

Il fastidio all’apparato uditivo potrebbe far scappare le talpe e tenerle alla larga. Per colpire invece il loro olfatto potremmo coltivare la pianta dell’Euphorbia. In alternativa sono da provare il decotto o pezzetti di aglio oppure una miscela di acqua e olio di ricino sparsi nel terreno. Anche fondi di caffè, dei batuffoli con olio essenziale di aglio o menta immessi in qualche buca potrebbero servire allo scopo.

Ricordiamoci poi di ripristinare le zolle danneggiate e nel caso riseminare il prato o gli ortaggi. Anche in questo caso come prevenzione servirebbe una buona rete metallica.

Abbiamo scoperto come allontanare tassi e talpe da orto e giardino. Ricordiamo infine che è sempre raccomandabile avvisare la polizia provinciale della loro presenza e di evitare veleni o altri sistemi cruenti.