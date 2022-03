Il costo della vita sembra crescere sempre di più e sono tante le famiglie che ogni giorno incontrano mille difficoltà soprattutto quando sono monoreddito. Nonostante, tuttavia, siano tante agevolazioni previste dal governo, soprattutto per i nuclei familiari numerosi e con basso reddito, si pensi ad esempio all’assegno unico e universale. O allo sconto in bolletta fino a 277 euro che possono ricevere i titolari di Legge 104. L’aumento dei prezzi di beni come gas e luce sta mettendo in serio allarme tantissimi cittadini che si chiedono se sia davvero possibile risparmiare luce.

La risposta è sicuramente affermativa se si eseguono le dovute accortezze in casa e fuori. Pertanto contro l’impennata della bolletta della luce dovremmo adottare piccoli accorgimenti che fino a poco tempo fa sembravano irrilevanti. I dispositivi elettrici come stampanti, router o PC presenti ormai in quasi tutte le case se non utilizzati correttamente possono portare ad un dispendio d’energia. Questi apparecchi, infatti, consumano energia elettrica anche quando sono in stand by, pertanto per evitare sprechi dovremmo staccare le spine.

Già questo piccolo accorgimento farà risparmiare un bel po’ a fine mese. Pertanto, oltre ad utilizzare correttamente gli elettrodomestici come forno, ferro da stiro e lavatrice, e magari, solo quando è necessario, l’asciugatrice, dovremmo preoccuparci anche dell’esterno. Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma anche le luci del nostro giardino o del vialetto, cortile o ingresso esterno pesano un bel po’.

Contro l’impennata della bolletta della luce sono queste le scelte furbe per risparmiare anche in giardino

Le luci esterne che lasciamo accese per tutta la notte pesano notevolmente sulla bolletta della luce. Anche in questo caso potremmo deciderle semplicemente di spegnerle prima di andare a dormire. Ma se invece preferiamo tenerle accese, per una questione di sicurezza, sono varie le soluzioni da adottare. Soprattutto se stiamo facendo lavori di ristrutturazione, fruendo magari del Bonus verde, potremo sostituire le vecchie luci con lampade che consumino meno. Potremmo ad esempio optare per lampade a led, molto efficienti, di lunga durata e soprattutto che consumano meno energia delle lampade tradizionali. Nonostante costino di più rispetto alle comuni lampadine, quelle a led risultano essere molto più convenienti perché durano più a lungo e consumano decisamente meno. Se poi non vogliamo preoccuparci di spegnere e accendere gli interruttori potremmo scegliere luci con i sensori per il movimento.

Infine, per una scelta ancora più green si potrebbe optare per lampioncini ad energia solare, che catturano la luce mediante i pannelli solari posti sulla loro superficie. In tal modo potremmo fruire della loro luce durante la notte a costo zero.

