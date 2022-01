Il caro energia comincia a svuotare le tasche degli italiani. Dalle utenze domestiche alla spesa alimentare fino ai carburanti, i rialzi dei prezzi non fanno più dormire sereni.

Da un lato è inutile confidare in un rientro dei prezzi: ci vorrebbe una nuova recessione, che non conviene a nessuno. Dall’altro vanno escogitati dei modi che permettano di tagliare al massimo le spese. Vediamo come fare con riferimento a quelle legate ai veicoli.

Ecco come chiedere un preventivo sull’assicurazione auto e vincere un buono carburante di 50 euro

Le principali spese legate al possesso di un veicolo si possono ricondurre a 2 tipologie: quelle fisse e quelle variabili.

Nel primo gruppo rientra il bollo auto, il collaudo (alla cadenza prevista per Legge), l’RC auto. Quanto al bollo, attenzione perché oltre ai titolari della Legge 104 vi sono altri casi in cui la tassa automobilistica non si paga, in tutto o in parte.

Nella secondo gruppo abbiamo principalmente il carburante e le spese di manutenzione del veicolo (quelle del meccanico, del gommista, dell’elettrauto, etc.)

Abbiamo già visto quanto costa all’anno mantenere un’auto e come tagliare le spese. È evidente, tuttavia, che l’incidenza della spesa per carburante pesa molto sul complesso dei costi. Vediamo come limarla il più possibile.

Ecco 5 tecniche per tagliare le spese su carburante

Il contenimento di questi costi passa dall’adozione di mille piccoli accorgimenti:

assicurarsi che le gomme siano alla giusta pressione e, se logore, sostituirle, anche per ragioni di sicurezza stradale;

sostituire il filtro dell’aria ai km indicati dalla casa automobilistica;

adottare uno stile di guida sobrio e consapevole;

sfruttare Google Maps nel modo che abbiamo già indicato, per arrivare a risparmiare anche fino a 1.200 euro annui;

rifornirsi al self service e presso le stazioni di servizio che applicano i prezzi più convenienti.

L’iniziativa di Poste Italiane

Infine, nei giorni scorsi Poste Italiane ha lanciato un concorso a premi a estrazione finale legato all’offerta RC Auto “Poste guidare sicuri”.

Si tratta di un’iniziativa rivolta ai titolari di una polizza auto che chiederanno allo sportello postale un preventivo per il proprio veicolo. La promozione è valida fino al 31 marzo 2022 e anche la polizza auto deve avere scadenza nel periodo di validità del concorso. Al riguardo, la richiesta potrà essere fatta in qualsiasi ufficio postale predisposto alla vendita del prodotto.

L’estrazione finale avverrà entro il successivo mese di aprile. Ai primi 1.500 estratti verrà erogato un buono carburante digitale ENI del valore di 50 euro (IVA inclusa). La comunicazione ai vincitori avverrà per email. Dunque, ecco come chiedere un preventivo sull’assicurazione auto e vincere un buono carburante di 50 euro.

Infine precisiamo che non vale il tentativo di fare più preventivi per aumentare le possibilità di vincita. Infatti, in caso di più preventivi sulla stessa targa o allo stesso contraente, verrà ammesso all’estrazione finale un solo preventivo.