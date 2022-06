L’approssimarsi delle vacanze estive sta mettendo in agitazione tutti i viaggiatori che, dopo anni, sognano finalmente di partire. In molti sceglieranno il mese di agosto per lasciare casa per una o due settimane, altri preferiranno il più tranquillo settembre. Nonostante questo, tuttavia, il problema maggiore riguarderà la scelta della meta, specialmente per chi agli ombrelloni preferisce un vero e proprio viaggio. In Europa si potrebbe visitare il Portogallo e le sue favolose città, da Lisbona a Porto passando per Évora. Tra le mete più gettonate, poi, ci potrebbero essere l’incantevole Sicilia con Caccamo e Cefalù ma anche alcuni luoghi meno conosciuti come la Bosnia ed Erzegovina. Sarajevo, la capitale, e Mostar.

Per viaggiare spendendo il meno possibile è questa la splendida capitale vicino all’Italia dove dormire costa meno di 30 euro

Sarajevo, la capitale della Bosnia ed Erzegovina affonda le sue radici nel passato. Una città salita agli onori delle cronache all’inizio del secolo scorso quando fu sede dell’omicidio dell’Arciduca Francesco Ferdinando. La famosa scintilla che provocò lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Divenuta capitale del Regno di Jugoslavia e, in seguito, della Repubblica Socialista di Bosnia ed Erzegovina subì un lungo assedio negli anni ’90. Dopo la guerra di Bosnia fu ricostruita e fu anche Capitale europea della cultura. Un passato doloroso che si mostra sugli edifici di Sarajevo, specialmente “Le Rose di Sarajevo”.

Chi arriva per la prima volta in città potrà visitare il centro storico tra stradine strette, moschee e chiese. Tra le moschee merita quella dell’Imperatore con il vicino cimitero. Il giro potrà proseguire con la Cattedrale Ortodossa della Natività di Gesù costruita alla fine del 1800. Si potrà, poi, attraversare il Ponte Latino, luogo dell’uccisione di Francesco Ferdinando. Si resterà turbati dal Museo del Massacro di Srebrenica e dal Tunnel Spasa. Una città molto economica dove si possono trovare luoghi per dormire con ottime recensioni a meno di 30 euro a notte. Quindi, una capitale da visitare per viaggiare spendendo il meno possibile.

Mostar

L’altra città da visitare è la colorata e pittoresca Mostar, ad un centinaio di chilometri da Sarajevo, con il suo difficile passato. Tra le cose da vedere troviamo il Ponte Vecchio da cui prende il nome la città. Il centro storico di Mostar, poi, fu dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Moschee, sinagoghe e chiese sparse ovunque sono una grande testimonianza dell’importanza della convivenza tra culture diverse. A circa un’ora da Mostar, poi, si potranno ammirare le cascate di Kravice rilassandosi sulle piccole spiagge o immergendosi nelle acque del fiume.

