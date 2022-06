Uno dei problemi di chi lavora lontano da casa è cosa mangiare durante la pausa pranzo. Se le dotazioni di buoni pasto, in alcuni casi, sono sufficienti per un pranzo completo, in altri decisamente no. A causa del loro ridotto valore, quando ci sono, e del prezzo anche solo di un semplice panino con bibita.

Oltre a questo, poi, sappiamo come pranzare sempre fuori non sia particolarmente indicato anche per i ridotti tempi che abbiamo. Spesso lo si fa in maniera veloce e il nostro organismo, alla lunga, potrebbe risentirne.

Di conseguenza, ci si deve industriare per provare a preparare qualcosa che, in estate, sia principalmente leggero e facilmente digeribile. Chiaramente, dando il giusto tempo al momento del pranzo e senza masticare velocemente, che spesso dà grossi problemi alla nostra pancia.

Per questo oggi andremo a proporre una ricetta molto semplice a base di un cibo etnico che sta prendendo sempre più piede in Italia. Stiamo parlando del cous cous. Tipico del Nord Africa, in particolare dei paesi del Maghreb, nel nostro paese sta lentamente risalendo dalla Sicilia. San Vito Lo Capo, per esempio, oltre che per la sua sabbia rosa, è famosa anche per questa specialità.

Granelli di semola cotti al vapore, arricchiti poi da altri ingredienti a piacere, tra carne, verdure e pesce. Questa è la sintesi estrema di un piatto di origine araba che è molto diffuso anche in altri paesi. Oggi andremo a proporlo con questa semplice ricetta.

Ecco una deliziosa idea per un piatto veloce e salutare con ingredienti freschi e naturali da consumare durante la pausa pranzo

Ecco gli ingredienti:

250 grammi di cous cous;

320 ml di acqua;

100 grammi di pomodorini;

100 grammi di rucola;

50 grammi di olive nere denocciolate;

1 melanzana bianca;

1 zucchina;

zenzero;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Per prima cosa, prendiamo una piastra e andiamo a grigliare sia la zucchina che la melanzana. Le taglieremo a rondelle con spessore di un centimetro in modo che abbiano una certa consistenza.

Laviamo la rucola, sciacquiamo i pomodorini e tagliamoli a metà. Uniamoli insieme in una terrina. Quindi prendiamo le olive, dividiamole a metà e aggiungiamole.

Mettiamo a bollire l’acqua in una pentola, con un pizzico di sale. Quindi, versiamo il cous cous e lasciamo cuocere, girando, per circa 5 minuti. Aggiungiamo un po’ di olio e spegniamo la fiamma. Lasciamo riposare per ulteriori 5 minuti coprendo con un coperchio. Dopodiché giriamo bene il tutto con una forchetta e lasciamo raffreddare.

Quando avrà perso il calore, andremo a condirlo con le verdure grigliate, la rucola, i pomodorini, le olive. Daremo una grattugiata di radice di zenzero e un’ultima goccia d’olio, prima di riporlo in frigo. Al mattino sarà pronto per essere portato al lavoro.

Ecco una deliziosa idea per un piatto veloce e molto nutriente, ideale da consumare in pausa pranzo. Stando sempre attenti a farlo con più tranquillità possibile, in modo da non avere problemi durante la digestione.

