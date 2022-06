L’estate e le alte temperature mettono a dura prova il nostro organismo. È fondamentale rimanere ben idratati e bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Per combattere il caldo, poi, mangiamo frutta e verdura di stagione, ricche di potassio. Inoltre, il pesce e la carne bianca sarebbero da preferire alla carne rossa. In estate si prediligono piatti freschi e non pesanti. Infatti, con il caldo nessuno di noi ama stare per ore davanti ai fornelli. Quindi diamo il via a ricette fresche e veloci come le insalate di pasta e di riso, la caprese, i fagiolini con le patate e così via.

Sarà la regina dell’estate questa insalata di polpo ricca ma leggera da preparare velocemente e senza patate

In estate, quindi, prediligiamo ricette semplici, fresche e poco elaborate. Ad esempio, un classico della cucina italiana è l’insalata di polpo con le patate. Un antipasto o un secondo piatto di mare davvero eccezionale. Si prepara velocemente ed è perfetto anche per chi è a dieta. Infatti, il polpo, oltre ad essere una fonte importante di minerali e vitamine, avrebbe anche una bassa percentuale di grassi.

In realtà, la classica insalata di polpo può essere preparata in diversi modi. Nelle prossime righe, infatti, forniremo una ricetta gustosa e molto estiva.

Ingredienti:

600 g di polpo;

2 peperoni;

1 avocado;

una cipolla rossa di Tropea;

olive taggiasche denocciolate q.b.;

capperi q.b.;

1 limone;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta pulendo il polpo. Eliminiamo gli occhi e il becco posto al centro dei tentacoli. Svuotiamo la sacca vicino alla testa e sciacquiamo sotto l’acqua corrente. Lessiamolo in abbondante acqua e, per renderlo morbido, utilizziamo un vecchio trucchetto della nonna. Prendiamo il polpo dalla testa, (usiamo delle pinze), immergiamolo in acqua e risolleviamolo. Ripetiamo l’operazione per 3 o 4 volte. Lasciamolo poi cuocere per circa 20 minuti.

Nel frattempo, tagliamo in due parti l’avocado, estraiamo la polpa e dividiamola in cubetti. Laviamo per bene i peperoni, eliminiamo i semi, i filamenti bianchi e tagliamoli a listarelle. Procediamo nello stesso modo anche con la cipolla di Tropea. Aggiungiamo le olive taggiasche e i capperi. Tagliamo il polpo, che nel frattempo si sarà raffreddato, e uniamolo agli altri ingredienti. Versiamo l’olio EVO, il succo del limone e aggiustiamo di sale e pepe. Non ci rimane che mescolare per bene. Sarà la regina dell’estate questa insalata preparata con il polpo fresco.

