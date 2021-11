Il cellulare è uno strumento che oggigiorno utilizziamo per risolvere molti dei nostri problemi. È un device talmente completo e multifunzione che ormai ci si dimentica che può anche chiamare e messaggiare.

Uno dei maggiori utilizzi quotidiani che facciamo dello smartphone consiste nella navigazione su internet. Non a caso molti operatori basano le proprie offerte proprio sulla quantità di gigabyte disponibili.

Una buona connessione è indispensabile per non impazzire ogni volta che eseguiamo una ricerca. Ma è altrettanto vero che deve funzionare correttamente anche il browser. Google Chrome è di certo tra i più utilizzati su tutti i dispositivi, ma non è detto che ci soddisfi appieno in termini di affidabilità.

Se vogliamo dargli un’accelerata o semplicemente migliorarne le prestazioni, ci basterà eseguire una semplicissima azione. Vediamo di quale stiamo parlando e come può aiutarci.

Per velocizzare Google Chrome e migliorare le performance basta sbloccare questa utilissima funzione segreta

Chrome è un browser che si rinnova periodicamente e fa della personalizzazione uno dei suoi punti di forza. Il trucchetto che sveleremo funzionerà sia per smartphone che per pc e darà una svolta alla nostra esperienza d’uso.

Tutto quello che dovremo fare è aprire il nostro browser e digitare nella barra di ricerca il testo “chrome://flags”. Per velocizzare Google Chrome e migliorare le performance basta sbloccare questa utilissima funzione segreta.

Queste paroline magiche apriranno una schermata che ci darà l’accesso a tantissime funzioni del browser. Ecco alcune delle più importanti a nostra disposizione.

Download in parallelo

Abilitando questa funzione potremo scaricare velocemente i file di grandi dimensioni. Daremo il via a ben 3 connessioni con il server, accelerando in modo netto i nostri download. Basterà cercare la “flag” specifica all’interno della pagina e attivarla.

Modalità lettura

È probabilmente una delle funzioni più apprezzate per la sua utilità. Attivandola riusciremo a goderci ogni contenuto senza il disturbo della fastidiosa pubblicità. La “reader mode” ci permetterà di leggere articoli, pagine e altro ancora senza nessun banner o altre distrazioni poco gradite.

Scorrimento fluido

L’ultima opzione che mostreremo non ha niente da invidiare alle precedenti. Lo “smooth scrolling”, o scorrimento fluido, favorirà una visualizzazione più fluida e reattiva dei contenuti.

Così, quando scorreremo col dito o col mouse sulla pagina proveremo una sensazione più piacevole nel leggere ciò che ci interessa.

Ci sarebbero molte altre funzioni interessanti da sperimentare oltre a quelle appena mostrate. Nel caso volessimo riportare tutto come era prima, ci basterà ripristinare le impostazioni cliccando sull’apposito tasto del reset vicino alla barra di ricerca.

