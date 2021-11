Ormai siamo entrati a pieno regime nella stagione autunnale.

Il meteo ballerino e le prime intemperie hanno già aperto le danze, ma non dobbiamo lasciarci intimidire.

Anche questo periodo dell’anno è, infatti, ottimo per viaggiare e trascorrere un weekend o qualche giorno di ferie lontano da casa.

Chi ama la montagna troverà affascinanti i sentieri nei boschi per ammirare il foliage.

Tuttavia, esistono soluzioni economiche anche per chi, percepiti i primi freddi, sente il bisogno di scappare al caldo.

Ecco, allora, 3 imperdibili destinazioni low cost perfette per un weekend di relax tra i colori e i sapori dell’autunno da Nord a Sud.

Livigno

Situato nell’alta Valtellina, è meta consigliatissima anche per chi non è interessato allo sci.

Sebbene manchi poco alla riapertura delle piste, questa località offre paesaggi mozzafiato non solo quando è innevata, ma anche quando è vestita del suo manto autunnale dai toni dorati.

Molto suggestiva la Val Federia, costellata di caratteristiche malghe. Qui si trova anche il Sentiero dell’Arte.

Si tratta di un percorso molto semplice che attraversa un bosco di larici, ornato con statue intagliate nel legno da artisti internazionali.

Se però proprio non abbiamo voglia di fare escursioni, niente paura: il centro città ci offre ben 250 negozi, per uno shopping raffinato a prezzi convenienti.

Prima di ripartire, bisogna assolutamente provare le rinomate specialità valtellinesi: dai pizzoccheri agli sciatt, le golose frittelle di farina di grano saraceno con un cuore di formaggio filante.

Le Crete Senesi

Spostiamoci adesso nel centro Italia e più precisamente in Toscana.

Questa zona a sud est di Siena offre un sacco di attrattive sia da un punto di vista paesaggistico che culinario.

I terreni argillosi che la caratterizzano – e da cui prende il nome – non sono particolari solo per il loro atipico colore, ma anche perché ricchi di un profumatissimo prodotto: il tartufo bianco.

Proprio nel mese di novembre, sono previsti ben due weekend – 13/14 e 20/21 – per celebrare questo rinomato e pregiato alimento alla mostra di San Giovanni d’Asso.

Se siamo amanti del buon cibo non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione di degustare tartufi in tutte le salse.

Per i veri appassionati, c’è poi la possibilità di cimentarsi nella ricerca sotto la guida dei tartufai e dei loro cani.

Il tutto incorniciato da una serie di località assolutamente da visitare, tra cui il borgo di Petroio (centro di produzione di terracotta) e le terme di Asciano, per una giornata di assoluto relax.

L’autunno è forse uno dei momenti migliori per fuggire alla ricerca di temperature decisamente più miti, approfittando delle offerte low cost.

La Sicilia

Anche se non siamo tanto coraggiosi da fare un tuffo in mare, non disperiamo: diverse sono le sorprese che ci attendono in questa meravigliosa isola.

Oltre ai classici itinerari, come la visita alla Valle dei Templi, ce ne sono molti altri da scoprire.

Un esempio è il parco dei Nebrodi, che offre un percorso tra i paesaggi spettacolari e il valore delle produzioni artigianali.

Numerosissime, poi, le sagre che celebrano i prodotti tipici autunnali come olio, salsiccia e le immancabili castagne.

