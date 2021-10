È incredibile cosa siano capaci di fare i cellulari al giorno d’oggi. Questi piccoli strumenti sono un concentrato di potenza di cui ormai nessuno può più fare a meno.

Possiamo chattare, fare videochiamate con amici e parenti in streaming e perfino ordinare una pizza o un panino. Il tutto eseguendo semplicissime operazioni con la nostra tastiera.

Anche se il nostro smartphone sembra lo strumento perfetto, possono capitare ancora alcuni inconvenienti. Soprattutto se si possiede un modello un po’ datato.

Molti si ritrovano a dover litigare con la batteria che fa capricci. Altri si accorgono che le prestazioni hanno perso di potenza e il cellulare va a intermittenza. Forse a causa di un aggiornamento del software, ma non è detto.

Se ci ritroviamo in questa situazione, dovremmo sapere che c’è un rimedio veloce ed efficace che migliorerà notevolmente lo smartphone. Tutto quello che dovremo fare è attivare una piccolissima funzione sul nostro dispositivo.

Per migliorare performance e batteria del cellulare basta attivare questa insospettabile funzione nascosta

Premettiamo che questo trucchetto è solamente per gli smartphone Android. Detto questo, quello che faremo consisterà nell’attivare la modalità sviluppatore. Questo ci consentirà di accedere a tutte le impostazioni del dispositivo, cosa che prima non potevamo fare.

Per prima cosa dobbiamo accedere alle impostazioni generali del cellulare. Basterà cliccare sulla classica icona a forma di ingranaggio. Ora scorriamo il menù e pigiamo su “Info Telefono”.

A questo punto dovremmo vedere la voce “Numero Build” o “Versione Build”: clicchiamo 7-8 volte di fila sul tasto. Mentre eseguiamo l’azione dovremmo leggere un messaggio che ci dirà che mancano un tot di clic per diventare sviluppatori.

Per alcuni modelli è necessario passare dalla voce “Informazioni Software” per raggiungere il numero build. In ogni caso, tornando nella pagina principale delle impostazioni noteremo che avremo sbloccato una nuova voce con le opzioni segrete. Cliccandoci, potremo finalmente acquisire il controllo totale dello smartphone.

Monitoraggio del consumo delle app

Grazie alla modalità sviluppatore possiamo conoscere il consumo effettivo di ogni applicazione installata. Così sapremo quanto traffico dati utilizzano o la quantità di RAM impiegata. Potremmo pensare di eliminare le app più pesanti che utilizziamo poco per velocizzare il cellulare e risparmiare batteria.

Velocità delle animazioni

Con un’opzione apposita possiamo modificare la velocità con la quale le animazioni di applicazioni o programmi appaiono. Aumentandone la rapidità, accorceremo i tempi di avvio, velocizzando il dispositivo.

Altre funzioni utili

La modalità sviluppatore ci permette di mettere mano anche ad altre funzioni interessanti. I gamer saranno felici di sapere che si può migliorare la grafica dei giochi 3D. I maniaci della sicurezza, invece, saranno sollevati sapendo che potranno impostare password specifiche per proteggere il dispositivo.

Consigliamo, comunque, di attenersi a quanto indicato finora e non smanettare a vuoto se non siamo utenti esperti. Rischieremo di rallentare e peggiorare le prestazioni del cellulare.

